‘KKTC’yi tanıtacağını ağzına almıyorsa kimse…
Birleşmiş Milletler çok açık, seçik, net tavrını açıkladı.
“Masa burada. O masanın üzerinde de federal çözüm var.”
***
“Küstüm, oynamam” da diyebilirsiniz.
Türkiye için çok daha kolay bu tabii!
Buralarda “kapana kısılmış” yaşayan bizleriz sonuçta…
***
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri mesaj veriyor: Tek yanlı faaliyetlerden kaçınınız.
Maraş mesajı bu sanırım…
Öyle “canımız çekti, kendi kendimize açıyoruz” demekle olmuyor.
Plaj açmaya benzemiyor.
“Yasal sakinleri” denizde yıkanmak için dahi gelemiyor.
***
Türkiye aslında mesajı aldı.
“Siyasi eşitlik” diyor.
Federal çözümün bir unsuru bu…
Utanıyorlar ya “federasyon” demeye, “yağ” yerine “zeytinin sıvısı” gibi anlatıyorlar.
“Bu yapılamıyorsa o zaman” diyerek de “iki devletli çözüm”e niyet bağlıyorlar.
“KKTC’yi tanıtacağız” diyen yok tabii!
“Tanıyınız” diyen de yok.
İki devletli çözümler, tanınmış devletler arasında olur.
***
O iki devlet hangileri olacak o zaman?
‘KKTC’yi tanıtacağını ağzına almıyorsa kimse…
***
Biri, Kıbrıs Cumhuriyeti.
Diğeri, Türkiye.
***
“Federal çözüm”ü yıllarca "görüşür gibi" yapanlar…
Şimdi de “görüşmez gibi” yapmak istiyorlar…
Utanıyorlar “entegrasyon” veyahut "vilayet" demeye!