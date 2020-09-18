Birleşmiş Milletler çok açık, seçik, net tavrını açıkladı.

“Masa burada. O masanın üzerinde de federal çözüm var.”



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“Küstüm, oynamam” da diyebilirsiniz.

Türkiye için çok daha kolay bu tabii!

Buralarda “kapana kısılmış” yaşayan bizleriz sonuçta…



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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri mesaj veriyor: Tek yanlı faaliyetlerden kaçınınız.

Maraş mesajı bu sanırım…

Öyle “canımız çekti, kendi kendimize açıyoruz” demekle olmuyor.

Plaj açmaya benzemiyor.

“Yasal sakinleri” denizde yıkanmak için dahi gelemiyor.



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Türkiye aslında mesajı aldı.

“Siyasi eşitlik” diyor.

Federal çözümün bir unsuru bu…

Utanıyorlar ya “federasyon” demeye, “yağ” yerine “zeytinin sıvısı” gibi anlatıyorlar.

“Bu yapılamıyorsa o zaman” diyerek de “iki devletli çözüm”e niyet bağlıyorlar.

“KKTC’yi tanıtacağız” diyen yok tabii!

“Tanıyınız” diyen de yok.

İki devletli çözümler, tanınmış devletler arasında olur.



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O iki devlet hangileri olacak o zaman?

‘KKTC’yi tanıtacağını ağzına almıyorsa kimse…



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Biri, Kıbrıs Cumhuriyeti.

Diğeri, Türkiye.



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“Federal çözüm”ü yıllarca "görüşür gibi" yapanlar…

Şimdi de “görüşmez gibi” yapmak istiyorlar…

Utanıyorlar “entegrasyon” veyahut "vilayet" demeye!