KKTC’ye ithal ederken yakalandı...

Gamze PİR BAYKUR

Beyarmudu Kara Giriş Kapısından KKTC’ye giriş yaparken aracında yaklaşık 40 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, evinde ise yaklaşık 4 gr Hintkenevri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan zanlı C.K, dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarıldı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamalarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı C.K aleyhine 3 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Arabada 40, evde 4 gr...

Meselenin tahkikat memuru Mustafa Kavaz, 14 Ocak tarihinde Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan JL 067 plakalı araçla giriş yapan zanlı C.K’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada konu aracın benzin kapağı altına gizlenmiş 2 ayrı şeffaf poşette yaklaşık 40 gr Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Ayni gün zanlının evinde de arama yapıldığını belirten Kavaz, yapılan aramada yatak odasındaki çekmecede bulunan el çantasında içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 adet öğütücü, yine üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet hassas terazi ve çöp kovası arkasında yerde bulunan cam kavanoz içerisinde şeffaf naylona sarılı yaklaşık 4 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 1 adet öğütücü bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Kavaz, zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacak...

Mağusa Kaza Mahkemesi nöbetçi yargıcı Umut İnan, zanlı C.K tahkikat maksatları bakımından 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.