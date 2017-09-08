“KKTC’nin Kalkınmasına odaklanılmalı”

TC Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, NTV canlı yayınında katıldığı programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, soruları yanıtladı.



Akdağ, çözüme ilişkin bir taraftan diplomatik adımlar tespit edilirken, diğer taraftan KKTC'nin kalkınmasına odaklanılması gerektiğini bildirdi.



Kıbrıs görüşmelerine ilişkin soru üzerine Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gerçekleştirdiği ziyaretlerde, her kesimden muhataplarla kapsamlı görüşmeler yaptığını belirtti.



Rum tarafının, işi çözümsüzlüğe mahkum etmeyi, kendi lehine gördüğünü ifade eden Akdağ, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin, uygunsuz bir zamanda, haksız biçimde Avrupa Birliği'ne alınmasının, çözümde olumsuz rolü olduğunu vurguladı.



Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerine ilişkin Akdağ, AB'nin Türkiye için hedef olmaya devam ettiğini, Türkiye'nin bu konuda gereken hususları büyük ölçüde yerine getirdiğini kaydetti.