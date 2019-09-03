UBP-HP hükümeti basın toplantısında yüz günlük icraatlarını değerlendiriyor. Basın toplantısında Başbakan'ın açıklamalarının ardından hükümet icraatlarını anlatan bir video gösteriliyor.

Tatar: "KKTC'nin sıkıntıları belli, halimiz belli"

Başbakan Ersin Tatar; "Türkiye ile protokolün imzalanmasıyla birtakım projelere kaynak akışı başlama aşamasındadır. Genel anlamda bir kalkınma seferberliği içinde, bir uyum içinde hükümetimiz çalışmaktadır. Proaktif siyaset açısından gerek Maraş gerekse Doğu Akdeniz konusunda girişimlerimiz sürecektir. KKTC'nin sıkıntıları belli, halimiz belli. Toplum desteğinin sağlanması için kendi aramızdaki uyum önemlidir. Bu hükümet yola devam ederken birtakım söylemlere takmamak gerekir. 2023 hedefi ile daha üretken bir yapının oluşması bakımından yapacağımız çalışmalar önemlidir."

Sunumdan:

"Hükümet icraatları": -TC-KKTC İşbirliği Anlaşması imzalandı. -Tatar Ankara’ya gitti, Erdoğan ile görüştü.

-3. Yatırım Danışma Konseyi Lefkoşa’da toplandı.

-3. Kobi Zirvesi yapıldı.

Asayiş zirvesi yapıldı. Kayıt dışılıkla mücadele başlatıldı.

-Trafik kazalarına karşı trafik zirvesi düzenlendi, kararlar alındı.

-100 polis ve 40 sivil hizmet görevlisi istihdamı için karar alındı.

-Yerli üretime destek için "ilk adımlar" atıldı.

-Yerli üretimin desteklenmesi için bazı ürünlerde fon getirildi.

-Başbakanlık uyuşturucu ile mücadeleye devam etti. Bu konuda çalıştay düzenlendi.

- Başbakan tatar Doğu Akdeniz'deki Yavuz gemisine gitti.

-Futbola katkı sağlandı, 8.5 milyon TL'lik katkı için KTFF ile protokol imzalandı.

-Doğalgaz konusunda sahada olundu, "yeni öneriler" getirildi. Tezlerin anlaşılması sağlandı. Haklarımızı uluslararası alanda savunduk. Rum yönetimine öneri yapılmasına katkı koyduk.

-Maraş konusunda adım atma kararı aldık.

- Envanter Komisyonu oluşturduk ve çalışmalarına başlamasını sağladık. Bundan sonra atılacak adımlara hükümetimiz karar verecektir.

-Güney Kıbrıs'la suçluların iadesi konusunda pratik mekanizma geliştirdik.

-Güney ile "işbirliği" çalışmaları yapıldı.

-Mülteciler ile ilgili BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile işbirliği çalışmaları yapıldı.

-Maronit açılımının ilk adımı atıldı, ihale süreci başlatılmıştır. 5 aylık süre sonunda Karpaşa'daki taşınmazların iadesi sağlanacaktır.

- Eğitim sezonunun hazırlıklarını tamamlama aşamasına getirdik. 2 okul tamamlandı, bazı okullar yeni derslik yapımı çalışmaları devam ediyor.

- TC-KKTC Eğitim işbirliği anlaşması imzalandı.

-KKTC Eğitim Bakanlığı ile TC- YÖK arasında anlaşma yapıldı, üniversitelerin denklik sorunu çözüldü.

- Devlet Tiyatroları yeni binası ve reform paketi hazırlandı.

- Devlet Opera ve Balesi Birimi kurulma aşamasına geldi.

-Kamu alacaklarının tahsili konusunda seferberlik başlatıldı.

- Bütçe açığını 1 Milyar 350 Milyon'dan 545 Milyona düşürdük.

- KIBTEK-Maliye Bakanlığı vergi alacakları mahsuplaşması yapıldı.

-DAÜ'nün vergi borçları ödeme planı çerçevesinde yapılandırıldı.

- KAMU-İŞ ile hükümet arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

- İmar planları konusunda çalışmalar yürütüldü.

-Mağusa İskele Yeniboğaziçi İmar Planı çok kısa sürede hayata geçecek.

- Muhaceret Tüzüğü yenilendi. Yabancılar kayıt altına alındı, ülkede kalış durumları düzenlendi.

- Yerel yönetimler reformunda düğmeye basıldı. Yasa büyük ölçüde tamamlandı.

-Mağusa-Maraş sosyal konut projesi tamamlandı. Proje tanıtımı Ekim ayında yapılacak.

-Kömür ocakları yaşam alanlarından uzaya taşınacak.

-6 köydeki kırsal kesim arsalarının altyapı çalışmaları tamamlandı.

-Kaleburnu-Sipahi yol projesinde sona gelindi.

- Trafikte madde tesiri denetimler yapılması kararı alındı.

-Araç Kayıt'ta SMS ile bilgilendirme başladı.

-Cep telefonları adanın iki tarafında da kullanılır hale geldi.

-Ciklos inşa çalışmalarında sona gelindi.

-Gemi Kurtaran Romörkörü KKTC denizlerinde çalışacak.

-Toplu ulaşımda denetim başladı.

-Yeni hız tespit kameraları hizmete girdi.

-Sefrüsefer harçlarının internet ortamında ödenmesi için test çalışmaları yapılıyor.

- 33 yeni itfaiyeci istihdam edildi.

-Akaryakıt sektörüne denetim getirildi.

-Enerji Üst Kurulu yasası hazırlandı.

- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası tamamlandı.

- Sanayi Sicil Yasası çalışmaları bitirildi.

-Turizmde 2019-2020 Fuar Takvimi hazırlandı.

-İstanbul'da Turizm İşbirliği toplantısı yapıldı.

- Girne Antik Limanı'nın projesi tamamlandı.

- Lokmacı Giriş Kapısı'nda "gölgelik" yapıldı.

- Sürekli Atıksu İzleme Sistemi ihale hazırlıkları tamamlandı.

-Çiftçilere 56 milyon 950 bin TL ödeme yapıldı.

- Zahire ürünleri için 16 Milyon 870 bin TL ödendi.

- Çiğ süt fiyatları yeniden düzenlendi.

- Dere ıslahı çalışmaları ihale aşamasına geldi.

- TÜK Karpaz merkezi açıldı.

-Hematoloji Servisi Devlet Hastanesi'nde açıldı.

- Cengiz Topel'de Diyaliz Merkezi hizmete girdi.

-Tıbbi Atık Ünitesi ve taşıma aracı arızaları giderildi.

- Sağlık alanında geçen hükümette çıkılan ihaleler yeniden revize edildi, sonuçlandırılmaya başlandı.

- Sosyal Sigortalar'da online prim ödeme başladı.

- İş kazaları için yasal düzenlemeler yapıldı.

- Çalışma izinlerinde online başvuru dönemi başladı.

- Sosyal yardım alanlara 250'şer liralık bayram katkısı yapıldı.

- Lapta Huzurevi tamamen yenilendi. Haspolat'taki engelsiz yaşam evi projesi tamamlandı.

Sunum sona erdi

Gazetecilerin soruları cevaplanıyor:

Başbakan Ersin Tatar: "Kamu reformu 4'lü koalisyon döneminde çalışıldı, devletin devamlılığı vardır. Hedeflerimiz içinde sıfırsan başlayan hedefler de vardır, eski dönemlerde başlayanlar da vardır."

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: "1 yıl içerisinde belediyelerde yapılandırmayı sağlamayı hedefliyoruz. Bu konu tek başımıza karar verebileceğimiz bir konu değil. 15 Eylül'den itibaren çalışmaya başlıyoruz. Sayının azaltılması, ya da büyükşehir küçükşehir konusunun tartışılması gibi… Belediyelerin kurduğu komite bize cevaplar verecek."

Başbakan Ersin Tatar: "İzni olmayan kaydı olmayan nereden gelirse gelsin polis denetiminde olacak, çalışma izni yoksa ihraç edilecek."

Çalışma Bakanı Faiz Sucuoğlu: "Kayıt dışı çalıştıran işverenlere ceza veriliyor ancak bunların isimlerinin basınla paylaşılması doğru değil."



Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: "Lute'un temasları konusunda temkinliyiz. Uyarılarda bulunuyoruz. Müzakere sürecinin 2017’de kaldığı yerden başlatılmasını sıkıntılı ve sorun olarak görüyoruz. Federal bir ortaklığın mümkün olmadığını net şekilde ortaya koyuyoruz. Referans şartları ile ilgili şu ana kadar hükümete bilgi verilmedi."

Başbakan Ersin Tatar: (Yasa dışı sanal bet ve emlak sektöründeki davalar) "Bu olayların bizim hükümetimizle alakalı olamaz. Emlak sektöründe çok olaylar yaşandı. Her ülkede olan sıkıntılar bizde de olmaktadır. Önemli olan hukukun çalışmasıdır."

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars: "Tapu Dairesi nezdinde olan olay konusunda şu girişimi yapıyoruz: Tapu otomasyonu konusunda online işlemler yapılması için yazılım sistemi hazırlıyoruz. Bu yıl bitmeden bu proje hayata geçecek. Yasadışı bahisle ilgili konu Bakanlar Kurulu’nda tartışıldı, yasadışı olanların düzeltilmesi hem de yasal çalışmanın meclise sunulması konusunda hemfikir olunmuştur."

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu: "Ekim ayında yeni Şans Oyunları Yasası meclisin gündemine getirilecek."

Başbakan Ersin Tatar: "Elektrikte arz sıkıntısı yok. Yarın sabah KIB-TEK yönetimi ile enine boyuna değerlendireceğiz. Çalışanların mağdur edilmemesi için çalışmaları sürdürüyoruz. (EL-SEN grevi ile ilgili olarak) Diyaloğa açığız. Bir diyalog kapısı açılacak."

(Özersay'ın Ankara ziyareti sürerken HP'li vekil Manavoğlu'nun "TC Yardım Heyeti kaldırılsın" açıklaması) Daha yakın bir zamanda TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı yetkilendirildi. Kurumsal yapıyı ortadan kaldırmak anlamında daha doğru anlatabilmek ve anlamak için doğrudan temas daha faydalı olur. Gazeteci Sami Özuslu'nun kabinede değişiklik var mı sorusuna Başbakan’ın yanıtı: “Oyun çekme bana, karıştırma işi. Öyle bir şey yok”

Başbakan Ersin Tatar: "TC'den gelen kaynak bir süre sonra gelecek. Savunma giderleri, yol projeleri için en az 950 milyon TL gelmesini beklemekteyiz."

Başbakan Ersin Tatar: "Av meselesi Bakanlar Kurulu'nun gündemine geldi. Narenciye bahçelerinin ava açılmasının sıkıntılı olduğu konuşuldu. Biz ne avcılara karşıyız ne de çalışmalarına… Narenciye bahçelerinin dışında bölgeler varsa açılsın diye karar ürettik. Büyük avda bu bölgeler zaten açılacak, o dönemde meyveler olgunlaşır, orada av yapılabilir. Polis kendi teşkilatını kendisi yönetir. Polisteki sıkıntılar malumunuzdur. Yeterli polis yok. 100 polis 40 hizmet görevlisi istihdam edilmesi için yetki verdik." (Geçişlerdeki sıkıntılar) Ekonomimize Rum tarafından bir akış olmuştur, bu akışın devam etmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: (Barikatlardaki sıkıntılar) Sivil hizmet görevlileri sayısında sıkıntı yaşıyoruz. O görevde kalmak yerine kamu sınavına girerek başka bölümlere gidiyorlar. Bu konuda yasal düzenleme yapılacak. Beyarmudu'nda alternatif bir güzergah üzerinde çalışma yürütülüyor.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy: Enerjide greve gidilmesi tahsilatı engelleyecek. Akıllıca davranmak lazım. Grevin kime karşı yapıldığını bilseydim, o soruyu (grev kime karşı yapılıyor sorusunu) sormazdım.



BRT, basın toplantısını canlı yayın olarak veriyor.