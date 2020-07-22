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"KKTC’nin 50 yıllık ihtiyacı karşılanacak"

"KKTC’nin 50 yıllık ihtiyacı karşılanacak"

Lefkoşa'ya inşa edilecek 500 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesi için çalışmalar başladı.

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Lefkoşa'ya inşa edilecek 500 yatak kapasiteli yeni devlet hastanesi için çalışmalar başladı.

Sağlık Bakanı Pilli, TC’nin katkısıyla 3 yıl içinde Lefkoşa’da BRT arkasındaki alanda 500 yataklı tam donanımlı yeni hastane yapılacağını açıkladı. Pilli, TC Sağlık Bakanlığı’ndan gelen 10 kişilik heyetle basın toplantısı düzenledi: "KKTC’nin 50 yıllık ihtiyacı karşılanacak"

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