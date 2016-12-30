Tekerlekli Sandalye Basketbolunda ülkemizi başarıyla temsil eden Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nın da yer aldığı Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde 8 hafta geride kaldı. Super Lig’e ilk 3 takımın terfi alacağı zorlu 1. Lig maratonunda temsilcimiz Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 13. puan ve averajla lider Keçiören Güçlü Eller Spor Kulübü’nün ardından 2. sırada yer alıyor.

Geçtiğimiz haftayı deplasmanda Antalya Asat önünde vasat bir oyun sonucunda 68 – 49 yenik kapatan temsilcimiz yıl sonu için verilen bir haftalık ara sonrasında 7 Ocak’ta Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Altınordu Belediye Engelli ile karşı karşıya gelecek. İzmir temsilcisi Altınordu Lig’te 10 puan ve averajla 9 sırada yer alıyor.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı zorlu maçların oynandığı 12 takımlı 1. Lig’te ilk yarıyı 21 Ocak 2017’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Karşıyaka Engelli SK önünde oynayacağı maçla tamamlayacak.

Şu ana kadar evindeki maçlarda Celocanlı, bandolu güçlü taraftar desteği ile ligin zirvesini zorlayan temsilcimiz toplamda 508 sayı kaydederek rakiplerine göre iyi bir averaj yakaladı. Takımın sayı krallığı yüzde 80 üzerinde ortalama ile Murat Ekşi’de.