KKTCELL’in “Teknoloji Seminerleri” tamamlandı

Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Turkcell iş birliğinde 3 dönemdir devam eden ve 6’ncı sınıflara verilen “Teknoloji Seminerleri” sona erdi. Eğitim Bakanlığı’na bağlı 25 okulda gerçekleşen seminerleri binlerce öğrenci ve öğretmenleri dinledi. Seminerler ile öğrencilere faydalı olabilecek, öğretici birçok bilgi aktarılırken teknolojinin geçmişi ile bugününe ve bilgiye erişim konularına değinildi. Öğrencilere teknolojiyi kullanarak hayatlarını kolaylaştıracak ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak birçok bilgi anlatılırken bilgi güvenliği ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler de anlatıldı. Sanal gerçeklik oyunları ile desteklenen seminerlerde, öğrenciler, yeni teknolojileri deneyimleme fırsatı da buldu. Teknolojinin gelişimi ve dijital değişim sürecini içeren seminerleri öğrencilere Kuzey Kıbrıs Turkcell Şebeke Teknolojileri Planlama Müdürü Muzaffer Meta, Satış Destek Uzmanı Senem Tunçbilek ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Uzmanı Deniz Nizam gönüllü olarak aktardı.

Seminerler yeni eğitim öğretim döneminde de devam edecek

‘Teknoloji Seminerleri’nin 4’üncüsünün 2019-2020 eğitim öğretim yılı içerisinde bu dönemde de devam etmesi bekleniyor.

Güvenli internet kullanımının büyük önem kazandığı günümüzde ‘Teknoloji Seminerleri’ ile öğrencilere yanlış kullanım yapmamaları için faydalı bilgilerle okul hayatları boyunca eğitimlerine katkı sağlayacak eğitici ve öğretici bilgiler aktarılmaya devam edecek.