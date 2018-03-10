KKTCELL’in Avrupa mücadelesi başladı

Avrupa Tekerlekli Basketbol Şampiyonası grup elemeleri için Bosna Hersek’in Banjaluka kentine giden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Euroleague Grup A’daki ilk maçını dün oynadı. Elemelere ev sahipliği yapan Banja Luka’nın KKI Vrbas takımı ile karşılaşan temsilcimiz maçtan 81 - 62 yenik ayrıldı. Gruptaki ikinci maçını Polonya temsilcisi KS Pactum Scoryz Kiece ile oynayan KKTCELL maçı 69-51 kazanarak ilk galibiyetini aldı. KKTCELL kafilesinde Murat Ekşi, Erkan Taşçı, Mahmut Yavşan, Ömer Cumhur Bulduk, Ahmet Akdeniz, Duran Tak, Osman Hamidan, Murat Göçer ve Ertan Külahlılar sporcu olarak yer alıyor.

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Yusuf Munisoğlu, Genel Sekreter Asım Başaranel, Kuzey Kıbrıs Turkcell Marka ve Müşteri Deneyimi Yönetimi Müdürü Ayhan Barış ve Turkcell’den uzmanların da yer aldığı Bosna’daki Avrupa Tekerlekli Sandalye Basketbol Lig Kupası grup elemeleri bugün de devam edecek.