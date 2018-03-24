KKTCELL zorlu virajda

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı kendi evinde 3 günde 2 önemli maç oynayacak.

Fikstür gereği bugün saat 11.00’de Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Altınordu Bld. Engelli Spor Kulübü’nü konuk edecek temsilcimiz, Salı günü de Avrupa Kupası Grup Elemeleri nedeniyle ertelenen Çanakkale Engelli Spor Kulübü ile karşılaşacak. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’ndaki bu maç saat 16.00’da başlayacak.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, evindeki her iki maçını da tribündeki taraftar kitlesinin “Destek varsa engel yok” sloganı ile vereceği desteği de arkasına alarak kazanmak istiyor.