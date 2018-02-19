KKTCELL yoğun çalışıyor

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde ülkemizi başarıyla temsil eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 24 Şubat’ta başlayacak ikinci yarı öncesinde hazırlıklarını hızlandırdı. KKTCELL, 2’nci yarının ilk maçını 24 Şubat’ta Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Yalova Engelli takımı ile oynayacak.

Başantrenör Orçun Kamalı ve İdari Manajer Haluk Taşkınçay ile birlikte takımı ikinci yarıyla hazırlamak için kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaparken, Engelliler Spor Federasyonu Yönetimi de sporcuların moral motivasyonunu artırmak için uğraş veriyor.

Ligin ilk yarısını oynadığı 11 maçtan 4 galibiyet elde ederek averajla 8. Sırada tamamlayan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı Süper Lig’e çıkarabilmek adına Ligin 3’üncü sırasındaki Altınordu takımı ile olan 4 puanlık farkı kapatmak için çaba harcayacak.

KKTCELL’in bu yıl ki önemli bir hedefi de 7 – 8 Mart 2018’de katılacağı Avrupa Ligi 3. Grubu’nda ülkemizi başarıyla temsil etmek. Bosna – Hersek’de yer alacak Avrupa Kupası maçları için KKTCELL haftalık idman programını yoğunlaştırdı.