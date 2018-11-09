KKTCELL, Van deplasmanında

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2018 – 2019 sezonunun dördüncü haftasında yarın VAN BESK takımına konuk olacak. KKTCELL bu sezon oynadığı ilk üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak ligin yenilgisiz üç takımından biri konumunda bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan VAN’a konuk olacak olan KKTCELL, galip gelerek yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Ligde rakiplerine en az sayı veren (152) takım konumunda da bulunan KKTCELL’in VAN ile karşılaşması ülkemiz saati ile 11.00’de başlayacak.