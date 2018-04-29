KKTCELL seriye bağladı: 66-60

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, konuk ettiği Ceylanpınar Belediyesi’ni 66-60 mağlup etti. KKTCELL bu galibiyetle ligde üst üste altıncı galibiyetine ulaştı. KKTCELL sırasıyla Altınordu Belediye, Melikgazi Belediyesi, Büyükşehir Belediye Ankaraspor, Adana Engelliler 68 Aksaray Belediyesi ve Ceylanpınar Belediyesi maçlarını galibiyetle tamamlayarak ligde 30 puanla rahat bir konuma yerleşti. KKTCELL ligin son haftasında Engelsiz Gaziantep deplasmanına konuk olacak.