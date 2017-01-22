KKTCELL lideri devirdi: 66-51

YENİDÜZEN Spor Servisi

Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde ilk yarıyı galibiyetle noktaladı. KKTCELL lig lideri Keçiören Güçlü Eller’i 66-51’lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyete imza attı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada rakibini yenerek ligdeki 6’ncı galibiyetini hanesine yazdırdı. KKTCELL dört haftalık aranın ardından 18 Şubat’ta ikinci yarı mücadelesinde Ceylanpınar Belediyesi’ni konuk edecek.