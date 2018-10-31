KKTCELL doludizgin

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2018 – 2019 sezonuna çok iyi bir başlangıç yaptı. KKTCELL oynadığı üç karşılaşmadan da galibiyetle ayrılarak ligin yenilgisiz üç takımından biri konumunda.

Ligin ilk haftasında Engelsiz Gaziantep deplasmanından 64-61 galip ayrılan KKTCELL, ikinci haftada konuk ettiği 68 Aksaray Belediye’yi 84-42’lik farklı skorla mağlup etti. Geçtiğimiz hafta sonu ligin iddialı ekiplerinden Ceylanpınar Belediyesi’ni konuk eden KKTCELL, rakibini 70-49’luk skorla yenerek üçte üç yaptı. Ligde üç maçını da kazanan diğer iki ekip Keçiören Güçlü Eller ve İskenderun Engelliler takımları.

Rakibe en az sayı veren takım

KKTCELL üç haftası geride kalan ligde aynı zamanda rakiplerine en az sayı veren takım konumunda. Rakiplerine 152 sayı veren KKTCELL bu alanda an itibarı ile en iyi takım olarak görülüyor. Lige verilecek aranın ardından KKTCELL 4’üncü haftada VAN BESK takımına konuk olacak.