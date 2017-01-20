KKTCELL devreyi evinde kapatacak

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell (KKTCELL) Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı ilk yarının son maçını kendi saha ve seyircisi önünde kapatıyor. KKTCELL Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda Karşıyaka ESK ile saat 13.00 de karşı karşıya gelecek.

Ligin ilk yarısında kendi evinde muhteşem bir seyirci desteği ile oynayan Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 5 galibiyet 5 mağlubiyetle Keçiören Güçlü Eller’in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Zirvedeki ilk 3 takımın Süper Lig’e çıkacağı tekerlekli sandalye basketbol 1. Ligi’nde geçtiğimiz hafta yenilgisiz lider Keçiören Güçlü Eller’e konuk olan ‘Engelsiz Yürekler’ lakaplı KKTCELL maçtan 66 – 43 yenik ayrıldı.

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi 21 Ocak sonrasında 4 haftalık bir ara yapacak. Lige yeniden 18 Şubat’da başlanacak. Temsilcimiz 18 Şubat’ta yine kendi sahasında Ceylanpınar Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.