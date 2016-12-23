KKTCELL Antalya deplasmanında
Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 8. Haftayı Antalya deplasmanında geçirecek.
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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde başarılı bir sezon geçiren Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 8. Haftayı Antalya deplasmanında geçirecek. Temsilcimiz 24 Aralık’ta Antalya ASAT takımı önünde Turgut Özal Kepez Arena Spor Salonu’nda puan arayacak. Maç saat 13.00 de başlayacak.
Ligte 7 maç oynayan temsilcimiz 12 puan ve averajla ayni puanda olan Keçiören Güçlü Eller’in ardından 2. sırada bulunuyor.
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Etiketler : KKTCELL
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