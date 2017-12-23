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KKTCELL, Adana deplasmanında

KKTCELL, Adana deplasmanında

Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 8. Hafta maçları için Adana Engelliler deplasmanına gitti.

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Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı 8. Hafta maçları için Adana Engelliler deplasmanına gitti. Adana Şirinevler Spor Salonu’nda bugün saat 14.00 de başlayacak maçta temsilcimiz Kuzey Kıbrıs Turkcell Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı galibiyet parolasıyla oynayacak. KKTCELL’in Ligde 5 puanı bulunuyor. Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi Puan Tablosu Şöyle:
turkcellpuan.jpg

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