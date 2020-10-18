Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya üzerinden açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı seçilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar’ı tebrik etti.

Oktay, “KKTC’de bugün demokrasi bayramı var” ifadelerini kullanarak, Ersin Tatar’ı içtenlikle tebrik ettiğini söyledi.

T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, açıklamasında şunlara değindi:

“KKTC’de bugün demokrasi bayramı var. Şeaık içinde gerçekleştirilen ve Kıbrıs Türk halkının demokrasi kültürünü tüm dünyaya en açık biçimde gösteren seçimlerde Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Ersin Tatar’ı içtenlikle tebrik ediyorum. Seçim sonuçlarının, sandıkta ortaya koyduğu özgür irade ile KKTC’nin geleceğine sahip çıkan Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz ve bölgemiz istikrarı için hayırlı olmasını diliyorum.”