Günübirlik Kıbrıs ziyareti gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Lefkoşa'daki Milli Mücadele Dayanışma Derneğinin açılış töreninde konuşarak, Kıbrıs’ın kuzeyinde 100 binin üzerinde TC seçmeni olduğunu söyledi.

"KKTC'DE 100 BİNİN ÜSTÜNDE TÜRK SEÇMEN VAR"

Akdağ, açılışı yapılan Milli Mücadele Dayanışma Derneğinin, AK Parti'nin KKTC'deki Türk seçmenlerine yönelik bir çalışma alanı olduğunu bildirdi.

KKTC'de 100 bini aşkın Türk seçmen olduğunu aktaran Başbakan Yardımcısı Akdağ, her birinin kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

"Onlar da diğer Kıbrıslı kardeşlerimiz de başımızın üstünde yeri olan insanlarımızdır." diyen Akdağ, 16 Nisan'da yapılan anayasa değişikliği halk oylamasına KKTC'den yüzde 43 katılım sağlandığını belirtti. Akdağ, bunun yetmeyeceğini, bu oranın yüzde 80'e çıkması gerektiğini kaydetti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ayağa kalktığına dikkati çeken Akdağ, "Türkiye onun liderliğinde, başını öne eğenlerin ülkesi olmaktan kurtuldu. Bunun için Allah'a şükrediyoruz. Bugün dünyanın neresine gitseniz, Türk bayrağının dalgalandığı her yerde itibar görürsünüz. KKTC'deki seçmenlerden de göz bebeğimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sahip çıkmalarını istiyoruz." diye konuştu.