Sarraf’ın itirafları üzerine CHP önerisi: Çağlayan ve Bağış’a Yüce Divan yolu açılsın



TÜRKİYE - CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, ABD’de dolandırıcılıktan tutuklu Rıza Sarraf’ın mahkemede dün akşam verdiği ifadenin ardından eski bakanlar Zafer Çağlayan ve Egemen Bağış için TBMM’de yeni bir soruşturma komisyonu kurularak, Yüce Divan yolunun açılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin AB eski Bakanı, Aydın Üniversitesi Batı Araştırmaları Merkezi ve Batı Platformu Başkanı Egemen Bağış yakın geçmişte UBP-DP Hükümeti tarafından KKTC yurttaşlığına alınmıştı.

Bakanlar Kurulu, 23 Nisan 1970 Bingöl doğumlu Egemen Bağış’ın Yurttaşlık Yasası’nın 9’uncu maddesinin (1)’nci fıkrasının (C) bendi uyarınca KKTC Yurttaşlığı’na alınmasına karar vermişti.

Karar, 10 Kasım tarihli Bakanlar Kurulu toplantısında alınmıştı.



Egemen Bağış bu kararın ardından 15 Kasım'ı şöyle kutlamıştı:

"KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün kardeşimin teşvik ve davetiyle gerçekleşen KKTC çifte vatandaşlığımı kutlayanlara teşekkürler. Uluslararası STK ve siyasi ortamlarda ömrüm boyu savunduğum ve ilk kez TC’ye ek olarak vatandaşlığını kabul ettiğim devlet olan KKTC’nin doğum günü kutlu olsun"

Fotoğraf: Reuters

Sarraf, tanık olarak verdiği ifadesinde, eski Avrupa Birliği bakanı Egemen Bağış’ın ticari bir işlem için kendisine yardım ettiğini, eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan’a ise 45-50 milyon avro rüşvet verdiğini söylemişti.

Özel, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında Sarraf’ın sözlerinin ve ortaya sunduğu delillerin iki bakan için yeni bir durum ortaya çıkardığını söyleyerek, “Sarraf’ın ifadesinin ardından eski bakanlar Çağlayan ve Bağış, Meclis’te kurulacak yeni bir komisyon tarafından hızla sorgulanmalı ve Yüce Divan yolu açılmalıdır” dedi.

Dört bakan için gerek görülmemişti

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında adı geçen dört bakan için 2014’ün yaz aylarında kurulan Meclis komisyonu, yaklaşık altı aylık çalışmanın ardından AKP’li üyelerin oy çokluğuyla Çağlayan ve Bağış’ın yanısıra, eski içişleri bakanı Muammer Güler ve eski çevre ve şehircilik bakanı Erdoğan Bayraktar’ın Yüce Divan’a gönderilmesine gerek olmadığına karar vermişti.

Özel, AKP’nin yeni bir soruşturma komisyonu kurulmasına sıcak bakmaması durumunda ne yapacaklarının sorulması üzerine ise “Bu soruşturma komisyonunu kurmak ilk olarak AKP’nin üstüne düşer ama onlar bunu yapmazlarsa biz gerekli imzayı toplayarak başvuruyu yaparız” dedi.

TBMM’de Meclis soruşturması açılıp açılmamasına, Meclis genel kurulu tarafından gizli oyla karar veriliyor. Buradaki oylamada nitelikli çoğunluk aranmayıp olağan karar yeter sayısı, yani katılanların yarısından bir fazlasının oyu gerekiyor.