“KKTC üniversiteleri YÖK'ün yurt dışı yatay geçiş düzenlemeleri dışında tutulmalı”

Kıbrıs Üniversiteler Birliği (KÜB), KKTC üniversitelerinin Türkiye Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK), Covid-19 salgını nedeniyle açıkladığı yurt dışı yatay geçiş düzenlemeleri dışında tutulması gerektiğini vurgulayarak hükümetten, bu konuda acilen temaslar yapmasını istedi.

KÜB'den yapılan açıklamada, YÖK'ün bugün açıkladığı Covid-19 salgını nedeni ile yurtdışından Türkiye’ye yatay geçişleri kolaylaştıran ve yatay geçiş kontenjanlarını artıran karara işaret edilerek "KKTC üniversitelerinden Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelere yatay geçişler yurtdışı yatay geçiş kapsamında olmayıp, ek madde 1 ve başarı puanına göre yapılmalıdır" denildi.

Ayrıca, KKTC ekonomisine en önemli katma değeri yaratan yükseköğretim alanının salgın döneminde en az etkilenmesi için KKTC’den Türkiye Cumhuriyeti’ne yatay geçişlerin 2020-2021 Akademik Yılı için dondurulması hem yüksek öğretim alanının hem de KKTC ekonomisinin sürdürülebilirliği açısından çok gerekli olduğu belirtilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Aksi takdirde, KKTC’deki üniversitelerden Türkiye Cumhuriyeti’ndeki üniversitelere geçişlerin kolaylaştırılması ve artırılması yönündeki karar, öğrencilerinin yüzde 85’i yurtdışı kaynaklı olan ve bu nedenle salgın sürecinden en çok etkilenen KKTC üniversitelerinin öğrenci sayılarının ciddi oranda azalması ve yaşamlarını sürdüremez hale gelmelerine neden olacaktır.

KKTC ekonomisinin lokomotif sektörü olan yükseköğretim alanına yönelik alınan ve alınacak olan böyle olumsuz kararlarla birlikte, ülke ekonomisinin çok büyük bir yara alacağı düşünülmektedir. Salgın sürecini başarıyla yürütmüş bir ülkenin elindeki en güçlü kamu diplomasi aracı olan 'öğrenciye' yönelik alınacak olumsuz kararları tasvip etmek mümkün değildir."

KÜB açıklamasında, KKTC’nin eğitime, bilime, üretime ve geleceğe olan tutkusunun en büyük mimarı olan öğrencilerin ait oldukları üniversitelerinde eğitimlerine sağlık, huzur ve güven içinde devam etmeleri isteği vurgulanarak üye üniversitelerin var gücüyle çalışmaya devam edeceği ifade edildi.

Üniversitelerin sesine kulak verilerek olası yanlış karar ve kararlardan bir an önce dönülmesini isteyen KÜB, "Aksi halde alınan veya alınabilecek olumsuz kararlar, üniversitelerin KKTC’nin bilimsel, kültürel ve hatta siyasi yaşamanın bile regülatörü konumunda olması nedeniyle, tüm bu alanlarda yani Ülkenin ve toplumun genelinde telafisi yıllar alacak derin yaralar açılmasına sebep olacaktır. Sonuç olarak KKTC üniversiteleri yurtdışı yatay geçiş kapsamında değildir ve YÖK’ün yaptığı yurtdışı yatay geçiş düzenlemeleri dışında tutulmalıdır" denildi.

"Temmuzdan itibaren karantina yok"

Ayrıca YÖK'ün salgın nedeniyle aldığı bu kararın, KKTC’nin 40 gündür korona virüsüne rastlanmayan ve dünyanın en emin ülkelerinden birisi olması nedeniyle, farklı değerlendirilmesi ve KKTC üniversiteleri uygulama dışında olması gerektiği belirtilen açıklamada, "Bununla birlikte, Temmuz ayından itibaren KKTC’de karantina uygulaması olmayacağı ilgili bakanlık tarafından açıklanmıştır. Tüm bu nedenlerle YÖK tarafından alınan bu kararın KKTC’yi kapsamaması gerekliliğini, hükümetimizin acilen gerekli temasları yaparak KKTC üniversitelerinin bu uygulamanın dışında kalmasını sağlaması gerektiğini halkımızın bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.