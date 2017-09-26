Güzelyurt ve Meserya'da sulu tarıma geçilmesini amaçlayan "KKTC Su Temin Projesi" sözleşmesi imzalandı.

TC Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün üstlendiği proje ile ada topraklarını suya kavuşturacak bir tünel inşa edilecek. Ada çiftçisine dekar başına ilave 700 lira zirai gelir getirmesi beklenen proje, yer altı su kaynaklarını da beslemiş olacak.

TC Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin KKTC'deki su sıkıntısının ortadan kaldırılması amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla DSİ Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandığını anımsattı.

Eroğlu, bunun için Anamur Dragon Çayı üzerinde tesis edilen Alaköprü Barajı'ndan alınan yıllık 75 milyon metreküp suyun, Akdeniz'in 250 metre altında askıda döşenen boru hattı aracılığıyla Girne yakınlarında inşa edilen Geçitköy Barajı'na aktarıldığını ifade etti.

Geçitköy Barajı'na aktarılan suyun, ada içerisinde dağıtımı için yaklaşık 500 kilometre isale hattı inşa ettiklerini belirten Eroğlu, şöyle konuştu:

"Bu isale hatları vasıtasıyla adanın her noktasına suyu ulaştırdık ve oradaki vatandaşlarımızın istifadesine sunduk. Bugün itibarıyla ada, yeteri kadar suyu memba kalitesinde kullanabiliyor. Şimdi ise suya hasret toprakları su ile buluşturmak için ilk adımı attık. Bu çerçevede Türkiye'den gelen suyu Güzelyurt ve Meserya Ovalarına iletecek tünelin sözleşmesi imzalandı."

Tünelin yatırım bedeli 10 milyon lira

Bakan Eroğlu, sözleşmenin iki gün önce imzalandığını ifade ederek, "KKTC'deki sulama projelerini tamamladık. Bu çerçevede imzalanan sözleşme ile Güzelyurt ve Meserya Ovalarına suyu iletmek için 101 milyon lira yatırım bedeli 5,7 kilometrelik tünel inşa edeceğiz." dedi.

İlk etapta Güzelyurt'ta bulunan 75 bin dekarlık ovanın sulanmasının planlandığını anlatan Bakan Eroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sulama projesinin bütün üniteleriyle tamamlanarak hayata geçmesi ile oradaki çiftçilerimiz dekar başına yaklaşık ilave 700 lira zirai gelir elde edecek. İç çapı 4 metre olacak bu tünel ve diğer sulama projeleri KKTC için son derece önemli. Sulama ile aynı zamanda yer altı su kaynakları da beslenmiş olacak."

KKTC'de yaşayan vatandaşlar için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Eroğlu, Türkiye'nin her daim KKTC'nin yanında olacağını vurguladı.

İşte Projenin detayları

Proje ile; 1-TDM ile 5.700 m İletim Tüneli açılması D=4 m, -Tünel (km:0+080 – 5+780) tünel delme makinası (TDM) ile açılacaktır. -Tünel iç çapı 4 m, kazı dış çapı 4,80 m, segman/segment kalınlığı 30 cm’dir. 2-Tünel giriş-çıkış portal ve galeri kazısı yapılması, 3- Tevzi havuzu ile regülasyon havuzu yapılması, 4- İletim galerisi yapılması D=3,50 m, -Galeri 1 (km:0+000 – 0+080) kazısı, 80 m tünel giriş-çıkış portal kazısı yapılması tünel giriş portalı kazı taban genişliği 20 m olacaktır. -Galeri 2 (km:5+780 – 6+150) kazısı, 370 m tünel giriş-çıkış portal kazısı yapılması tünel çıkışında 200 m’lik kısımda (5+780 – 5+980) portal kazısı taban genişliği 100 m olacaktır. -Tünel girişindeki 3,5 m çapındaki galeriden 4 m çapındaki tünele geçiş ve tünel çıkışındaki 4 m çapındaki tünelden 3,5 m çapındaki galeriye geçiş rakortmanı yapılacaktır. -Galerinin dolguya oturmaması için tünel girişinde 100 m, tünel çıkışında 200 m’lik kısımda kazı taban kotu ile galeri temel betonu arası 150 doz grobeton ile doldurulacaktır. 5-Açıkta püskürtme betonu yapılması, Km:0+080 ve km:5+780’de tünel aynalarında Q188/188 hasır çelik, 5+5 püskürtme betonu ve 3.00 m ara ile 4.00 m uzunluğunda Ø22 bulon yapılacaktır. 6- 581.79 m uzunluğunda 16 atm Ø 1500 mm çelik boruların ve özel parçalarının temini ve döşenmesi Cebri boru üzerindeki sanat yapıları, her tip, çap ve basınçtaki vana, hava vanası (vantuz), montaj-demontaj parçalarının temini ve montajı; tahliye, hava vanası (vantuz), beton ve/veya betonarme dirsek tespit kitleleri, gömlek betonu, yol geçişi (aç-kapa ve/veya yatay sondaj) vs. yapıların inşası, 7- Pompa İstasyonu Elektrik ve Mekanik Teçhizatı; 8- İşletme ve bakım yollarında stabilize serilmesi imalatlarının yapılması, 9-Tel çit yapılması işleri yapılacaktır.