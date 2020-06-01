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  3. KKTC mezunları için kontenjanlar açıklandı
KKTC mezunları için kontenjanlar açıklandı

KKTC mezunları için kontenjanlar açıklandı

 KKTC liselerinden mezun öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılı için belirlenen kontenjanlar, alanlar ve üniversiteler açıklandı.

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 KKTC liselerinden mezun öğrenciler için 2020-2021 öğretim yılı için belirlenen kontenjanlar, alanlar ve üniversiteler açıklandı.
Lisansta 170,ön lisansta 95, özel yetenekte 45, yüksek lisansta 53, doktora seviyesinde 51 olmak üzere toplam 414 kontenjan duyuruldu.
YKS 1.Oturum Temel Yetenek Testinin (TYT) 27 Haziran Cumartesi saat 10:15’te; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi’nin(AYT) 28 Haziran Pazar saat 10:15’te; YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran Pazar 15:45’te gerçekleştirilecek.
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, öğrencilere başarı diledi.
Ziya Öztürkler, kontenjan alan, sayı ve üniversitelerle ilgili bilgiye bakanlığın web sitesi www.mebnet.net adresinden ulaşılabileceğini kaydetti.
Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler’in açıklaması şöyle: 

“2020-2021 öğretim yılı için Bakanlığımız ve Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığı’nın yapmış olduğu çalışma sonucunda “TC Yükseköğretim Kurulu”na yapmış olduğumuz KKTC kontenjan taleplerimiz TC YÖK 05.03.2020 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş, KKTC liselerinden mezun öğrencilerimiz için ( çift uyruklular dahil)  lisans düzeyinde 113 alanda 170 kontenjan, önlisans düzeyinde 62 alanda 95 kontenjan, özel yetenek düzeyinde 26 alanda 45 kontenjan ve  TC YÖK 11.03.2020 tarihli Genel Kurulunda incelenmiş, yüksek lisans düzeyinde 41 alanda 53 kontenjan ve doktora düzeyinde 40 alanda toplam 51 kontenjan ayrılmasına karar vererek tarafımızı bilgilendirmiştir. 
KKTC kontenjan alan ve üniversiteleri   2020-2021  ÖSYM kılavuzunda yer alacaktır. Üniversitelerin bünyesinde yaşanacak değişikliklerden dolayı YÖK kontenjanlarda birtakım değişikliklere gidebilir. Kontenjanlar belirlenirken Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ve Devlet Planlama Örgütü ile ortak çalışma yapıp kontenjan talepleri yapılmıştır.
YKS 1.Oturum Temel Yetenek Testi(TYT) 27 Haziran 2020 Cumartesi saat 10:15’te; YKS 2.Oturum Alan Yeterlilik Testi(AYT) 28 Haziran 2020 Pazar saat 10:15’te; YKS 3.Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) ise 28 Haziran 2020 Pazar öğleden sonra 15:45’te gerçekleştirilecektir.”
 

2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA LİSANS SEVİYESİNDEKİ KONTENJANLAR
SIRA NOLİSANS ALANIKONTENJAN SAYISIÜNİVERSİTE ADI
1ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ1GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
2AKTÜERYA 2MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
3ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ1FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
4ANTROPOLOJİ1BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
5ARKEOLOJİ2MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
6BİYOLOJİ (İNGİLİZCE)2ODTÜ (ANKARA)
7BİTKİ KORUMA1EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
8BİYOKİMYA1EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
9BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ1MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
10BANKACILIK VE SİGORTACILIK1TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
11BANKACILIK VE FİNANS1AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
12BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ1DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 
13BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ2KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
14BİYOLOJİ 1PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
15BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ2AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
16BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ2AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
17BİYOTEKNOLOJİ1NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
18CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ2DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
19ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI1ANKARA ÜNİVERSİTESİ
20ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ1ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
21ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI1ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
22ÇOCUK GELİŞİMİ2BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ 
23DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ3ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)(2)-SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (1)
24DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ1BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR)
25DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ2KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
26ERGOTERAPİ1HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
27ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ2GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
28EKONOMİ (İNGİLİZCE)1ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
29ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ2YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
30EKONOMETRİ1DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
31EKONOMİ VE FİNANS 1ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
32ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ1ESKİŞEHİR OSMAN GAZİ ÜNİVERSİTESİ
33ENDÜSTRİYEL TASARIM1ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
34FİZİK (İNGİLİZCE)2ODTÜ (ANKARA)
35FELSEFE (İNGİLİZCE)1ODTÜ (ANKARA)
36FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)1BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
37FELSEFE1EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
38FİLM TASARIM VE YAZARLIK1DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
39FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ2DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
40GAZETECİLİK1ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
41GERONTOLOJİ1İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA
42GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ1ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
43GIDA MÜHENDİSLİĞİ1MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
44HARİTA MÜHENDİSLİĞİ2ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (1) - KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (1)
45HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ1ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
46HAVACILIK YÖNETİMİ1ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
47İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI (İTALYANCA)1ANKARA ÜNİVERSİTESİ
48İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI1İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
49İSTATİSTİK2ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
50İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ2ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
51İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ1ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
52İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ2AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
53İKTİSAT2BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
54JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ1İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA
55JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ1İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA
56KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ (İNGİLİZCE)1BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
57KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ1YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
58KURGU SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ1DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
59KİMYA (İNGİLİZCE)2İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
60KANATLI HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ1BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
61KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI1AMASYA ÜNİVERSİTESİ
62LOJİSTİK YÖNETİMİ1AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
63MÜTERCİM TERCÜMANLIK (ALMANCA)1HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
64MODA TASARIMI2ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
65MADEN MÜHENDİSLİĞİ1İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ CERRAHPAŞA
66MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ1YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
67MATEMATİK (İNGİLİZCE)1İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
68MEDYA VE İLETİŞİM2İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
69MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)2ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
70MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ2İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
71MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ1UŞAK ÜNİVERSİTESİ
72MALİYE1ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
73MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ1SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
74MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK3BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
75MUHASEBE 1KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
76MÜTERCİM TERCÜMANLIK (FRANSIZCA)1MERSİN ÜNİVERSİTESİ
77NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)1HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
78NANOBİLİM VE NANOTEKNOLOJİ1BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
79ODYOLOJİ1HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
80OPTİK VE AKUSTİK MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)1GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
81ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ1PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
82OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ1KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
83PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE)1İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
84PİLOTAJ 3ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
85RUS DİLİ VE EDEBİYATI (RUSÇA)1ANKARA ÜNİVERSİTESİ
86SAĞLIK YÖNETİMİ 1ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
87SERMAYE PİYASASI1MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
88SOSYOLOJİ (İNGİLİZCE)1MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
89SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ1EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
90SOSYOLOJİ1MERSİN ÜNİVERSİTESİ
91SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ2KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
92SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ1AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
93SOSYAL HİZMET2KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
94ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA1GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
95TARİH (İNGİLİZCE)1BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
96TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA1EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
97TARIM EKONOMİSİ 1AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
98TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ1ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
99TARLA BİTKİLERİ1AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
100TIP (İNGİLİZCE)4HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (2) - İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (2)
101TIP FAKÜLTESİ 10GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) (1) -ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)(1) - BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (1) - ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (1)-  İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (1)- İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (1)- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)(1) -  PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)(1)- MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (1) - KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (1)
102TIP MÜHENDİSLİĞİ2KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
103TURİZM REHBERLİĞİ2ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
104UÇAK GÖVDE MOTOR BAKIM2ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
105UÇAK MÜHENDİSLİĞİ3ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
106UÇAK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ2SAMSUN ÜNİVERSİTESİ
107ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ4YALOVA ÜNİVERSİTESİ
108ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS 1AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
109ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ1NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
110YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ1KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
111YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ5KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2)- MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ(3)
112YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ1MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
113ZOOTEKNİ2EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
 TOPLAM170 
    
    
    

2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA YÜKSEK LİSANS  SEVİYESİNDEKİ KONTENJANLAR

Sıra No

Yüksek Lisans Alanı

Kontenjan

Sayısı

Üniversite Adı

1

Aktüerya Bilimleri

3

ODTÜ (2) Hacettepe (1)

2

Aktüerya ve Risk Yönetimi

1

Karabük

3

Avrupa Birliği Hukuku

1

Marmara

4

Beslenme ve Diyetetik

1

Sağlık Bilimleri 

5

Coğrafi Bilgi Sistemleri

1

Ege    

6

Deniz Hukuku

2

Ankara

7

Dil ve Konuşma Terapisi

3

Hacettepe(1) ,Anadolu(1), Ankara Yıldırım Beyazıt (1)

8

Epidemiyoloji

1

Ankara

9

Finansman

2

Ankara Hacı Bayram Veli

10

Fiziki Coğrafya

1

Ankara

11

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Kütahya Sağlık Bilimleri

12

Gelişim Psikolojisi

2

Bolu Abant İzzet Baysal

13

Gerontoloji

1

Akdeniz

14

Geoteknik

1

Yıldız Teknik

15

Güneş Enerjisi

1

Ege

16

Halk Sağlığı Hemşireliği

1

Manisa Celal Bayar

17

Hastane Enfeksiyonları Hemşireliği

1

Kahramanmaraş Sütçü İmam

18

Harita Mühendisliği

1

Aksaray

19

Hemşirelik

1

Ondokuz Mayıs

20

İnteraktif Medya Tasarımı

1

Yıldız Teknik

21

Kadın Çalışmaları

1

Manisa Celal Bayar

22

Kamu Hukuku

1

Kırıkkale

23

Klinik Psikoloji

2

Dokuz Eylül (1), Bolu Abant İzzet Baysal (1)

24

Kriminalistik

1

Bursa Uludağ

25

Kültürel Mirası Koruma

1

ODTÜ

26

Maliye

2

Süleyman Demirel (1), Sivas Cumhuriyet (1)

27

Muhasebe ve Denetim

1

Bursa Uludağ

28

Muhasebe ve Finansman

1

Kocaeli

29

Nüfusbilim

1

Hacettepe

30

Özel Eğitim

1

Eskişehir Osmangazi

31

Özel Hukuk

1

Kocaeli

32

Psikiyatri Hemşireliği

2

Atatürk(1), Sivas Cumhuriyet (1)

33

Sağlık Hukuku

1

Ankara Yıldırım Beyazıt

34

Sosyal Araştırma Yöntemleri

1

Hacettepe

35

Su Politikaları ve Güvenliği

2

Ankara

36

Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri

1

Burdur Mehmet Akif Ersoy

37

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

1

Trakya

38

Yapı Mekaniği

1

ODTÜ

39

Yeni Medya

1

Ankara Hacı Bayram Veli

40

Yönetim ve Organizasyon

   2

Çukurova(1), Niğde Ömer Halisdemir(1)

41

Yönetim ve Strateji

1

İstanbul

 

TOPLAM

53

 

 

Not: KKTC Kontenjanları 2014 yılından itibaren ÖSYM'nin tercih kılavuzunda resmi olarak yer

almaktadır. ÖSYM kılavuzunda YÖK birtakım değişikliklere gitme hakkına sahiptir.

 

 

2020-2021 ÖĞRETİM YILINDA DOKTORA SEVİYESİNDEKİ KONTENJANLAR  

Sıra No

Doktora Alanı

Kontenjan

Sayısı

Üniversite Adı

1

Adli Psikoloji

2

Ankara

2

Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları Cerrahisi

1

Ege

3

Beslenme ve Diyetetik

1

Sağlık Bilimleri

4

Coğrafi Bilgi Sistemleri

2

Dokuz Eylül

5

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

1

Karadeniz Teknik

6

Eczacılık Farmakoloji

1

Erciyes

7

Farmakognozi

1

Mersin

8

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon

1

Muğla Sıtkı Koçman

9

Gelişim Psikolojisi

1

Ege

10

Gerontoloji

1

Akdeniz

11

Halk Sağlığı Hemşireliği

1

Marmara

12

Hemşirelik

1

Marmara

13

Kanser Biyolojisi ve İmmünolojisi

1

Ege

14

Kanser Genetiği

1

İstanbul 

15

Kanser Biyokimyası

1

İstanbul

16

Klinik Psikoloji

1

Aydın Adnan Menderes

17

Kriminalistik

1

Atatürk

18

Kültürel Mirası Koruma

1

ODTÜ

19

Medikal Fizik

1

Dokuz Eylül

20

Moleküler Biyoloji ve Genetik

3

Dokuz Eylül (1), Yıldız Teknik (2)

21

Nüfusbilim

2

Hacettepe

22

Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları

1

Ankara

23

Onkoloji Biyoloji ve İmmünoloji

1

İstanbul

24

Ortodonti

2

İzmir Katip Çelebi(1), Süleyman Demirel (1)

25

Özel Eğitim

2

Anadolu(1), Bolu Abant İzzet Baysal (1)

26

Özel Hukuk

1

Kırıkkale

27

Pedodonti

2

Aydın Adnan Menderes

28

Periodontoloji

2

İzmir Katip Çelebi

29

Psikiyatri Hemşireliği

1

Düzce

30

Psikoloji

1

Bursa Uludağ

31

Sosyal Araştırma Yöntemleri

1

Hacettepe

32

Temel Onkoloji

1

Dokuz Eylül

33

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

1

Akdeniz

34

Translasyonel Onkoloji

1

Dokuz Eylül

35

Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

1

Ankara

36

Tümör Biyolojisi ve İmmünolojisi

1

Tekirdağ Namık Kemal

37

Veteriner İç Hastalıkları

1

Hatay Mustafa Kemal

38

Veteriner Doğum ve Jinekoloji

1

Burdur Mehmet Akif Ersoy

39

Yazılım Mühendisliği

2

Fırat

40

Zihin Engelliler Eğitimi

2

Anadolu

 

TOPLAM

51

 

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