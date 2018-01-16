Hürriyet'in haberine göre Türkiye'de haftalardır konuşulan ve bakanlıkların incelemesi altındaki "KKTC merkezli Çiftlikbank"ta çok önemli gelişmeler yaşanıyor.



Kısa sürede on binlerce üyeye ulaşan Çiftlikbank'ta günlük ödemeler durduruldu. Şirketin CEO Mehmet Aydın üyelere ses kaydı gönderdi.

TÜRKİYE'de Bakanlıklar tarafından mercek altına alınan ve kurdukları internet sitesi aracılığıyla çok yüksek kâr vaadiyle milyonlarca lira toplayan KKTC menşeli 'Çiftlikbank'ta bugün flaş bir gelişme yaşandı.

Çiftlikbank hesabına giriş yapan üyeler, para çekmek istediklerinde ödemelerin durdurulduğunu ve daha önce günlük olarak yapılabilen para transferinin artık aylık yapılacağını gördü.

Tüm bu gelişmeler sonrasında Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın açıklama yapmak zorunda kaldı. Aydın, yaptığı açıklamada çıkan haberler nedeniyle tüm bankaların kendileriyle çalışmayı bıraktığını ve artık ödemelerin günlük değil aylık olarak yapılacağını savundu.

Aydın şu açıklamayı yaptı:

"Biz size Bakanlık banka hesabımızı kapattı ya da aylık limitimizi kapattı diye bir şey söylemedik. Şu anda basında çıkan haberler yüzünden tüm bankalar bizimle çalışmayı kesti. Kıbrıs'ta şu anda hiçbir banka bizimle çalışmıyor. Papara'ya da para atamıyoruz. Para atamadığımız için de Papara'daki mevcut parayla idare etmeye çalışıyoruz. Mevcut paramız da normal çekimlerle, her gün yapılan çekimlerle fazla gitmeyeceği için şu anda aylık olarak çekimlere devam edebilecek herkes. Kimse panik yapmasın"

Üyelere gönderilen ses kaydında Aydın, Bakanlıktan Denetim sonuçlanana kadar bankanın hesaplarını açması konusunda yardım istediklerini savundu.

ÇİFTLİK BANK NEDİR?

Peki kısa sürede binlerce üyeye ulaşan Çiftlik Bank nedir? 200 bin TL yatırana aylık 50 bin lira kazanç vaadiyle sanal çiftlik hayvanları satan KKTC merkezli Çiftlik Bank, aslında internet üzerinden oynanan sanal bir oyun. Kişiler siteye üye olduktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Yatırdığı paraya göre, tavuk, arı veya keçi satın alıyor. Üyelere, sanal yatırımın ardından yüzde 40'a yakın kazanç sağlandığı iddia ediliyor. Sistem içindeki ödeme trafiği ise Papara adı verilen bir yazılım kullanılarak sağlanıyor.

İLK YAPTIRIM REKLAM DURDURMA OLMUŞTU

Çiftlikbank'a ilk yaptırım Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gelmişti. Bakanlık, adında "banka" geçmesi nedeniyle şirketin reklamlarını 3 ay süreyle durdurma kararı almıştı.

Açıklamada şu ifadeler yer almıştı: "Bakanlığımızın başlatmış olduğu incelemeler; gerek reklam ve tanıtımların yasalara uygun olup olmadığının denetimi, gerekse Bakanlığımız müfettişlerinin piramit satış yönüyle başlattıkları yerinde denetimleri ile devam etmektedir. ÇİFTLİKBANK, ifadesinin Bankacılık Kanunu’nun 150'nci maddesine aykırılık teşkil ettiği tespit edilmiştir. Gerekli izinler alınmadan Banka ifadesinin gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticaret unvanlarında, ilan ve reklamlarda kullanılması yasaktır.



Tüketiciler nezdinde bu yönde bir algı ve güven oluşturulmasının ve tüketicilerin tecrübesizliklerinin istismar edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanarak, söz konusu reklamlar hakkında Reklam Kurulu’muz tarafından üç ay süreyle tedbiren durdurma cezası verilmiştir"