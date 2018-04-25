KKTC için ayrılan kontenjanlar açıklandı

Türkiye’deki Yükseköğretim Kurulu’nun, (YÖK), 2018-2019 öğretim yılında, Türkiye üniversitelerinde KKTC uyruklu KKTC liselerinden mezun öğrenciler (çift uyruklular dahil) için ayırdığı kontenjanlar açıklandı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, lisans düzeyinde 123 alanda 190 kontenjan, ön lisans düzeyinde 74 alanda 81 kontenjan, özel yetenek düzeyinde 26 alanda 38 kontenjan, yüksek lisans düzeyinde 24 alanda 28 kontenjan ve doktora düzeyinde 29 alanda 33 kontenjan ayrıldı.

Açıklamada, KKTC kontenjan alan ve üniversitelerinin 2018-2019 ÖSYM kılavuzunda yer alacağı, üniversitelerin bünyesinde yaşanacak değişikliklerden dolayı YÖK’ün kontenjanlarda birtakım değişikliklere gidebileceği hatırlatılarak, kontenjanlar belirlenirken Devlet Planlama Örgütü ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının ortak çalışması neticesinde kontenjan talepleri yapıldığı kaydedildi.



Kontenjan alan, sayı ve üniversitelerle ilgili bilgiye Bakanlığın web sitesinden (www.mebnet.net) ulaşılabiliyor.