Metin Münir, T24’de yorumladı: KKTC Hükûmeti neden istifa etti?

KKTC’yi 15 aydır yöneten dörtlü koalisyonun geçen hafta çökmesinin ardındaki en büyük neden, AKP ile ilişkilerinin tamir edilemez bir biçimde kötüleşmesidir.

Aynı kötüleşme, AKP’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile olan ilişkileri için de geçerlidir.

AKP, Akıncı’nın görüşmelerde gerçekçi olmayan, Türkiye ile üzerinde uzlaşıya varılmamış hedefler güttüğünü düşünüyor.

Akıncı ile Erdoğan arasındaki ilişkiler uzun zamandır soğuk. Kıbrıs’ta yargının bağımsız olduğunu bilmeyen Erdoğan, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Kıbrıslı bir gazeteciyi hapsettirmediği için Akıncı’ya dargın.

Dörtlü koalisyon, kesin denebilecek bir ihtimalle, yerini iki partili bir koalisyona bırakacak.

Yeni hükûmetin toplumlararası görüşmeler ve TC için önemli diğer konularda, AKP ile daha çok uyum içinde olması bekleniyor.

Akıncı, hükûmet kurması için büyük bir olasılıkla Meclis’teki en kalabalık parti olan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Başkanı Ersin Tatar’ı görevlendirecek. Tatar da ortak olarak Halkın Partisi (HP) lideri Kudret Özersay’ı seçecek.

Güvenilir kaynaklara göre, bu ikili daha dörtlü koalisyon sallanmaya başlarken el sıkışmışlardı.

Aralarındaki anlaşmaya göre Özersay, Meclis’te çoğunluk sağlaması için UBP’nin yanında yer alacak. Karşılığında UBP’liler gelecek yılın ilk yarısında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Özersay’a destek verecek.

Eğer Türkiye’nin gönülden desteklediği bu proje gerçekleşirse bir taşla iki kuş vurulmuş olacak:

- KKTC, Tatar’ın şahsında ekonomiyi iyi bilen dürüst ve iyi niyetli bir başbakana,

- Seçilmesi hâlinde, Özersay’ın şahsında Rumlarla barış görüşmelerini Türkiye’nin isteği doğrultusunda yürütecek bir cumhurbaşkanına kavuşacak.

Türkiye yeni ortaklığı, adaya sağladığı maddi yardımı artırarak destekleyecek.

AKP, Akıncı ve dörtlü koalisyona karşı olan memnuniyetsizliğini göstermek için Kıbrıslı Türklere yaptığı para yardımını bir süreden beri kesmiş, savunma masraflarını bile ödememişti. Yeni hükûmetin kurulması ile birlikte para musluklarının açılması bekleniyor.

Türkiye’nin izlenimi, Rum lider Anastasiades’in adada iki devletli bir çözümü görüşecek kıvama geldiğidir.

Akıncı ve dörtlü koalisyonun büyük ortağı olan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) aynı fikirde değil. Onlar Anastasiades’in yeni bir oyun oynadığını düşünüyorlar ve federal çözümde ısrar edilmesini savunuyorlar.

Ankara ise federasyonun artık ulaşılması mümkün olmayan bir hedef olduğu kanaatinde. Bunun yerine düşünülen ise anlaşmalı ayrılık, yan yana iki ayrı devlet.

Zaman, her zaman olduğu gibi, kimin haklı olduğunu gösterecek.

Kaynak : https://t24.com.tr/yazarlar/aydin-engin/anneler-gunu-nde-anne-cigliklari,22524