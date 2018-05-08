KKTC, 9.Ekoloji İzmir Fuarı’nda ilk kez stand açıyor
Yarın başlayacak olan Ekoloji Izmir Fuarının açılışını Bakan Şahali gerçekleştirecek
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Türkiye’nin tek sertifikalı organik ürünler fuarı olan 9.Ekoloji İzmir Fuarında ilk kez KKTC’de stand açıyor.
KKTC, Ekoloji İzmir Fuarında ilk ülkesel standı açan ülke de olacak.
Yarın başlayacak ve 12 Mayıs’a kadar sürecek Ekoloji İzmir Fuarının açılışını Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali gerçekleştirecek.
Bakan Şahali ve beraberindeki heyet bu çerçevede bu akşam İzmir’e gidiyor
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Etiketler : fuar, tarım, ekoloji, izmir fuar
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