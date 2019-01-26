KKDF çocukları sevindirdi

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu (KKDF), sosyal sorumluk projesi kapsamındaki etkinliklerine dün devam edildi.

Geçtiğimiz yıl başlatılan sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki 2019 yılının ilk etkinliği

Lefkoşa Çocuk Esirgeme Kurumu’nda yapıldı.

Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu ve Tiyatro Sanatçısı/YDÜ Sahne Sanatları Fakültesi Araştırma Görevlisi Ahmet Alper Ayana ile Yardak Mehmet Davutoğlu'nun iş birliğiyle Karagöz Hacivat Oyunu çocuklara sergilendi.

Lefkoşa Çocuk Esirgeme Kurumu Salonu’nda oyuna yaklaşık 50 çocuk katıldı. Oyun sergilenmesinin yanında çocuklara Karagöz ve Hacivat hakkında bilgiler verildi ve

çocuklar da oyuna katılarak neşeli bir gösteri yapılması sağlandı.

Yaşlılara tiyatro 22 Şubat’ta

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu, yaşlılara yönelik bir tiyatro gösteri sunacak.

Yine sosyal sorumluluk projesi kapsamında yapılacak etkinlik Lefkoşa Türk Belediyesi ile birlikte gerçekleştirilecek. Tiyatro gösterisi 22 Şubat Cuma günü Bandabuluya Sahnesi’nde yapılacak.