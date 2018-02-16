Kızlarda YDÜ, erkeklerde DAÜ

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Süper Kupa final maçları oynandı. Sezonun başlamasına sayılı günler kala önemli bir kupa olan Süper Kupa’yı erkeklerde Doğu Akdeniz Üniveristesi (DAÜ), kızlarda da son saniye golü ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) kazanma başarısı gösterdi.

Erkeklerde DAÜ üstünlüğü

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan ilk Süper Kupa mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi erkek takımları karşı karşıya geldi. Rakibini 38-23’lük skorla mağlup eden DAÜ kupanın şampiyonu oldu. DAÜ’den Özden Demiralp attığı 12 golle hem takımının hem de final karşılaşmasının en skorer ismi oldu.

Kadınlarda müthiş final

Erkekler finalinin ardından kadınlarda Süper Kupa’nın sahibi büyük bir çekişmeye sahne olan maçta belli oldu. Yakın Doğu Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin karşılaştığı final mücadelesinin büyük bir bölümünü DAÜ önde götürse de son dakikaya eşitlikle girildi ve Yakın Doğu Üniversitesi son saniyede kaydettiği golle rakibini 27-26 mağlup ederek Süper Kupa’yı kazanan taraf oldu. YDÜ’den Büşra Karabıyıkoğlu kaydettiği 14 golle maçın en skorer ismi oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.