Kızlarda YDK, erkeklerde TMK

KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Liseli Gençler Yüzme Şampiyonası ikinci gün yarışlarının ardından tamamlandı. Atatürk Yüzme Havuzu’nda yapılan yarışlar sonunda takım sıralamasında genç kızlar şampiyonu Yakın Doğu Koleji, genç erkekler şampiyonu ise Türk Maarif Koleji oldu. Kızlarda ikinci TMK olurken, erkeklerde ikinci Yakın Doğu Koleji oldu. Bülent Ecevit Anadolu Lisesi ise kızlarda ve erkeklerde üçüncü olarak şampiyonayı tamamladı.

Rekorlar

İki gün süren şampiyonada 4 yüzücü 5 rekora imza attı. Türk Maarif Koleji’nden Orhan Özyiğit, 50 metre sırt branşında, Yakın Doğu Koleji’nden Başak Bizden 100 metre kurbağa ve Nermin Ulaç 200 metre kurbağa branşlarında Okul Sporları Kısa Kulvar Genç Rekoru kırdı. İlayda Basmacı ise 50 metre kelebek branşında hem okul sporları hem de KKTC rekoru kırarken aynı zamanda 100 metre kelebek branşında da okul sporları rekoru kırdı.

TAKIM SIRALAMASI

Genç Kızlar

1. Yakın Doğu Koleji (7719 Puan)

2. Türk Maarif Koleji (4285 Puan)

3. Bülent E. Anadolu Lisesi (3544 Puan)

Genç Erkekler

1. Türk Maarif Koleji (7645 Puan)

2. Yakın Doğu Koleji (7457 Puan)

3. Bülent Ecevit A. Lisesi (2139 Puan)

REKORLAR

Orhan Özyiğit (TMK)

50 metre sırt (29.17) Okul Sporları K.K Genç Rekoru

Başak Bizden (YDK)

100 metre kurbağa (1:19.42) Okul Sporları K.K Genç Rekoru

Nermin Ulaç (YDK)

200 metre kurbağa (3:00.09) Okul Sporları K.K Genç Rekoru

İlayda Basmacı (Ferdi)

50 metre kelebek (31.21) Okul Sporları K.K Genç Rekoru ve K. Kulvar KKTC Rekoru

100 metre kelebek (1:11.04) Okul Sporları K.K Genç Rekoru