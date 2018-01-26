Kızlarda UKÜ, erkeklerde Esentepe

KKTC Hentbol Federasyonu tarafından düzenlenen Gençler Ligi’nde şampiyonlar belirlendi. Genç Kızlarda Uluslararası Kıbrıs Üniveristesi (UKÜ) şampiyon olurken, erkeklerde Esentepe şampiyon olarak sezonu tamamladı.

Kızlarda UKÜ üstünlüğü

Atatürk Spor Salonu’nda yer alan ilk mücadele Genç Kızlar Lig finali oldu. UKÜ ile Yakın Doğu Üniversitesi’nin karşı karşıya geldiği karşılaşmada gülen taraf 21-19’luk skorla UKÜ oldu. Karşılaşmada 8 gol kaydeden YDÜ sporcusu Büşra Yıldız, finalin en skorer ismi oldu. Şampiyon UKÜ’nün en skorer ismi ise 7 golle oynayan Deniz Yıldız oldu.

Erkeklerde Esentepe şampiyon

Genç Kızlar finalinin ardından Genç Erkekler finalinde UKÜ ile Esentepe karşı karşıya geldi. Rakibini 32-29’luk skorla mağlup etmeyi başaran Esentepe mutlu sona ulaştı. Esentepe adına 13 gol kaydeden Şükrü Hilmi Erdoğan finalin en skorer ismi olurken, UKÜ’den 10 sayı kaydeden Fethi Can Sert takımının en çok gol kaydeden ismi oldu.

GENÇ KIZLAR FİNALİ

SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Ender Öztunca, Ülviye Beşe

YDÜ: Özlem Balabanbaş, Sibel Haraç (4), İrem Çeler (2), Nisa Nurbeş, Hicran Demir (3), Begüm Bağcı (2), Dilem Soygür, Büşra Yıldız (8), Dilek Kırar, İnci Bektaş

UKÜ: Mukaddes Kahraman, Derya Dağdelen, Gülem Atay (1), Hayat Atay, Mercan Atay, Esra Şahin (4), Deniz Yıldız (7), Nihansu Sivrikaya, Sibel Yaşar, Didem Şahan, Biray Çağla Torman, Esma Değirmenci, Hilal Sayner (2), Melisa Çamlı (2), Sevilay Seçmen (5), Özlem Atay

İLK YARI: 12-12

MAÇ SONU: 19-21

GENÇ ERKEKLER FİNALİ

SALON: Atatürk Spor Salonu

HAKEMLER: Tolga Kınacı, Erdoğan Aşık

UKÜ: Emrullah Uçar, Ahmet Şanverdi (5), Cuma Karadeniz, Ahmet Durgun (3), Eren Köse (1), Doğuş Konaç (4), Fethi Can Sert (10), Gültekin Aşık, Emre Uyanıktürk (2), İbrahim Karadeniz (1), Erim Emirkanı, Batuhan Kurtbey (2), Yusuf Can Sert (1), Mustfa Kösedağ, Mert Adlım, Beytullah Dal

ESENTEPE: İnanç Sungur, Fatih Karal (1), Doğukan Karal, Emre Mutlu (9), Ege Can (6), Cemali Aktaş (1), Şükrü H. Erdoğan (13), Şahin Erdoğan (1), Batuhan Güneş, Kürşat Çil, Kemal Takatuka (2)

İLK YARI: 13-12

MAÇ SONUCU: 29-32