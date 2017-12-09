Kızlarda Haydarpaşa Erkeklerde Anafartalar

Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından düzenlenen Liseli Gençler Hentbol Şampiyonası tamamlandı. Kızlarda Haydarpaşa Ticaret Lisesi, erkeklerde Anafartalar Lisesi şampiyon oldu.

Şampiyona UKÜ Arena’da oynanan üçüncülük ve final maçları ile tamamlandı. Kızlarda rakibi Anafartalar Lisesi’ni 25-23 mağlup eden Yakın Doğu Koleji ile erkeklerde rakibi Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni 20-18 mağlup eden Lefkoşa Türk Lisesi üçüncü oldu.

Kızlar final maçında rakibi Lefkoşa Türk Lisesi’ne 15-13’lük üstünlük kuran Haydarpaşa Ticaret Lisesi şampiyonluğa ulaşırken, erkeklede Anafartalar Lisesi, Yakın Doğu Koleji’ni 30-22 yenerek şampiyon olma başarısı gösterdi. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.

Genç Kızlar Genel Sıralama

1. Haydarpaşa Ticaret Lisesi

2. Lefkoşa Türk Lisesi

3. Yakın Doğu Koleji

4. Anafartalar Lisesi

Genç Erkekler Genel Sıralama

1. Anafartalar Lisesi

2. Yakın Doğu Koleji

3. Lefkoşa Türk Lisesi

4. Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi

Fotoğraflar: Hüseyin Özbarışcı