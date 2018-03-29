Kızlarda Çanakkale, erkeklerde Erenköy şampiyon

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Milli Günler, Okul Sporları ve Kol Etkinlikleri Koordinasyon Şubesi tarafından organize edilen Ortaokullu Yıldızlar Voleybol Şampiyonası’nda kızlarda Çanakkale Ortaokulu, erkeklerde ise Erenköy Lisesi şampiyonluğa ulaştı.

Çanakkale Ortaokulu finali rahat aldı

Kızlarda yarı finalinde rakiplerini mağlup edip finale kalan Çanakkale Ortaokulu ve Doğu Akdeniz Doğa Koleji final maçında karşılaştı. Günün ilk final maçında Çanakkale Ortaokulu rakibini 3-0’la geçerek günün ilk şampiyonu oldu.

Erkeklerde nefes kesen maç Erenköy’ün oldu

Kızlar final maçının tamamlanmasının ardından erkeklerde final maçına geçildi. Erenköy Lisesi ile Çanakkale Ortaokulu’nun karşılaştığı final maçında gülen taraf Erenköy Lisesi oldu. Erenköy Lisesi, nefes kesen maçta rakibini 3-1’le geçti.

Turnuvanın 3’üncüleri de belli oldu

UKÜ Spor Salonu’nda final karşılaşmaları öncesinde kızlarda 3’üncüyü belirleyecek karşılaşma da oynandı. Türk Maarif Koleji ile Esentepe Ortaokulu’nun karşılaştığı mücadeleyi TMK 3-1 kazandı. Erkeklerde ise Canbulat Özgürlük Ortaokulu, rakibi olmadığından dolayı otomatik olarak 3’üncü geldi.