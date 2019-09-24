Kızılyürek, Türkçe dili için harekete geçti

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek; Avrupa Komisyonu’na gönderdiği yazılı soruda Türkçe'nin Avrupa resmi dilleri arasına katılmasını hızlandırmak için Komisyon’un ne gibi adımlar atmayı planladığını sordu.



Kızılyürek bu yöndeki mektubunu 13 Eylül 2019’da Avrupa Komisyonu’na gönderdi.

Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in geçmişte yazılmış bir mektubuna da gönderme yapan Kızılyürek, “Avrupa Birliği’nin Kıbrıslı Türk yurttaşları, anadilleri olan Türkçenin de AB’nin resmi dilleri arasına katılmasını sabırsızlıkla bekliyor” dedi.

Kızılyürek’in Avrupa Komisyonu’na yönelttiği sorunun tam metni şu şekilde:

‘Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, 17 Şubat 2016 tarihinde Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’na Türkçenin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin resmi dillerinden biri olduğunu vurguladı ve Avrupa Birliği’nin resmi dillerini düzenleyen TFUE’nun 342. maddesi gereğince Türkçenin de resmi Avrupa dilleri arasına alınmasını talep etti.

Şurası bir gerçektir ki, AB’nin Kıbrıslı Türk yurttaşları, anadilleri olan Türkçenin de AB’nin resmi dilleri arasına katılmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ilk defa Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların oylarıyla bir Kıbrıslı Türk AP üyesi seçildi.

Bütün bunların ışığında, Türkçenin Avrupa resmi dilleri arasına katılmasını hızlandırmak için Komisyon’un ne gibi adımlar atmayı planladığını bildirirseniz memnun olurum.”