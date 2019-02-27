Kızılyürek: “Mahkum değiliz, AB kurumlarına talip olmalıyız”

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili adayı Niyazi Kızılyürek seçim çalışmaları kapsamında bugün BKP’yi ziyaret etti.

BKP’den yapılan açıklamaya göre, AP milletvekili adayı Niyazi Kızılyürek yaptığı konuşmada, 26 Mayıs’ta gerçekleşecek AP seçimleri öncesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

BKP’nin Kıbrıs’ta çözüme olan inancını bildiği için bu ziyareti çok önemsediğini kaydeden Kızılyürek, “Bu adaylığın asıl amacı AP’ye başarı ile girmekten öte, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türklerin barış yolunda geleceği birlikte kurmasının temelini atmaktır” dedi.

Her ne kadar izole bir hayata mahkum edilseler de Kıbrıslı Türklerin Avrupa vatandaşı olduğuna dikkat çeken Kızılyürek, bunu dünya kamuoyuna gösterme zamanının geldiğini söyledi. Bu nedenle bu seçime mutlaka katılmak gerektiğini kaydeden Kızılyürek, “Biz hareketsizliğe mahkum değiliz. AB kurumlarında sesimizi duyurmalıyız. Bu Federal Kıbrıs’ın inşası yolunda iki toplumun birlikte mücadele etmesine de yardımcı olacaktır” dedi.

İZCAN: “AP’DE TEMSİLİYETİ BAŞARMALIYIZ”

BKP Genel Başkanı İzzet İzcan da, barış ve demokrasi mücadelesinde ortaya çıkan her durumu değerlendirip federalistlerin aynı çatı altında toplanıp mücadele etmesinin önemine değindi.

“AP seçimleri bize böyle bir fırsat tanımıştır. Kıbrıslıların görevi Mayıs’taki bu seçimlere birlikte hazırlanmak ve sürece omuz vermektir” diyen İzcan, iki toplumda da federal çözüm karşıtları bulunduğunu ancak geri kalanların birlikte mücadele edip AP’de temsiliyeti başarması gerektiğini savundu.

İzcan şöyle konuştu:

“Biz zaten Avrupalıyız, AB vatandaşıyız. Kurumlara aday olmak, taraf olmak, dünya ve Avrupa ile bütünleşerek normalleşme zamanıdır. Bu süreçte aktif biçimde taraf olacağız ve Kıbrıslı Türklerin bu parlamentoda temsil edilmesi için rol alacağız. Kuruluş felsefemize de uyan budur”.