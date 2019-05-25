Kızılyürek LGBTİ+ Dostu taahhütnameyi imzaladı

Sağ politik partilerin, yabancı düşmanı ve ırkçı ajandaları için ifade özgürlüğünün sınırları zorlanirken, Avrupa’nın 2019 yılının Mayıs Ayında gerçekleştireceği Avrupa Parlamentosu seçimleri gittikçe kutuplaşmış bir sosyal ve politik iklimde gerçekleşiyor. AB'nin kurulduğu en temel değerler ve standartlar - insanlık onuruna ve insan haklarına saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü, sorgulanır hale gelmekte ve insan hakları, özellikle de LGBTİ+’ların (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, Interseks ve Artı’ların) insan halkları, zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya gelmektedir.

Kuir Kıbrıs Derneği’nin, yaklaşan Avrupa Parlamentosu seçimleri adaylarına yönelik taahhütname imzalama çağrısı AKEL adayı olan `Niyazi Kızılyürek’ tarafından da imzalandı.

Kuir Kıbrıs Derneği, ILGA (Uluslararası Lezbiyen ve Gey Derneği) Avrupa Örgütü altında, adayların, Avrupa Birliği ve ötesinde LGBTİ+’ların insan hakları ve tüm LGBTİ+’lar için eşitliği savunacakları ve aşağıdaki beş madde ile ilgili adım atacakları ile ilgili taahhüt vermelerini içeren bir kampanya yürütmektedir.

1) AB hukuku ve politikasında korumanın güçlendirilmesi;

2) LGBTİ+’ların insan hakları savunucuları için elverişli bir ortamın sağlanması;

3) Az temsil edilen seslerin müttefiki olmak;

4) LGBTİ+’ların insan hakları konusunda AB liderliğinin sağlanması ve;

5) LGBTİ+’ların insan haklarının ilerletilmesi için konumun gücünün kullanılması.

Taahhütname ile ilgili daha fazla bilgi için: http://www.comeout.eu