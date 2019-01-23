Kızılyürek: Kıbrıs için adayım

Siyaset Bilimci, YENİDÜZEN Yazarı Niyazi Kızılyürek, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ‘Kıbrıs’ için aday olduğunu açıkladı, seçilmesi halinde, seçmenleri temsil edeceğini ve Federal Kıbrıs/Federal Avrupa için çalışacağını belirtti.

“Statüko ve çözümsüzlük içerisinde izole kalmak tek seçeneğimiz değildir” diyen Kızılyürek, AB yurttaşı Kıbrıslı Türklerin oy vererek Kıbrıslı Rumlarla birlikte seçime aktif biçimde katılmalarının Avrupa kurumları içinde görünür olmaları ve federal Kıbrıs yolunda önemli adımlar atmaları anlamına geleceğini kaydetti.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kızılyürek, seçimlerine adaylığına gösterilen ilgilinin kendisini memnun ettiğini söyledi, ‘temsil meselesine’ dair bilgilendirme yaptı.

Kıbrıs’ta yaşayan AB yurttaşlarının, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların oyları ile seçilen kişinin bir ulusu veya etnik grubu değil, kendisine oy verenleri temsil ettiğini yineleyen Kızılyürek, “AP’ye seçilenler parlamentoda ulusal kimliklerine göre değil, ideolojilerine göre farklı gruplarda yer alırlar” dedi.

Kızılyürek’in açıklaması şöyle: “Avrupa Parlamentosu seçimlerine adaylığıma dair ilginiz beni mutlu etti. Öyle anlaşılıyor ki, “Temsil Meselesine” dair sanırım bilgilendirme ihtiyacı var:

-Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AB yurttaşı olan herkes seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

-Seçmenler yurttaşı oldukları devlet sınırları içinde oy kullanabildikleri gibi, ikamet ettikleri AB ülkesinde de oy kullanabilirler. Yani Kıbrıs’ta yaşayan, Fransızlar, Almanlar ve diğerleri de isterlerse oylarını Kıbrıs’tan AP için aday olanlara verebilirler.

-Kıbrıs’ta yaşayan AB yurttaşlarının, Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların oyları ile seçilen kişi, bir ulusu veya etnik grubu temsil etmez. Kendine oy verenleri temsil eder.

-Yani, AP’ye seçilenler parlamentoda ulusal kimliklerine göre değil, ideolojilerine göre farklı gruplarda yer alırlar.

-Avrupa Parlamentosunda sadece Kıbrıslı Türklerin seçeceği temsilcileri bekleyen iki sandalye olduğu iddialarının mevcut koşullarda zemini yoktur. Bu iddia Annan Planına dayandırılıyorsa, planda tüm taraflara tanınan hakların hayata geçirilmesi gerekecektir, bunun da bir anlaşmadan önce mümkün olmadığı aşikardır.

- Kıbrıs için adayım. Seçilirsem seçmenlerimi temsil edeceğim ve Federal Kıbrıs/Federal Avrupa için çalışacağım.

-Statüko ve çözümsüzlük içerisinde izole kalmak tek seçeneğimiz değildir. AB yurttaşı Kıbrıslı Türklerin oy vererek Kıbrıslı Rumlarla birlikte seçime aktif biçimde katılmaları, Avrupa kurumları içinde görünür olmaları ve federal Kıbrıs yolunda önemli adımlar atmaları anlamına gelecektir.”