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Kızılyürek “Girne Sohbetleri”nin konuğu olacak

Kızılyürek “Girne Sohbetleri”nin konuğu olacak

Girne Düşünce Derneği tarafından düzenlenen “Girne Sohbetleri”nin konuğu Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek olacak.

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Girne Düşünce Derneği tarafından düzenlenen “Girne Sohbetleri”nin konuğu Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek olacak.

Dernek açıklamasına göre, 25 Ekim Cuma akşamı gerçekleştirilecek olan buluşma saat  19:00’da Dome Hotel’de yer alacak.

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