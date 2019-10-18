Kızılyürek “Girne Sohbetleri”nin konuğu olacak
Girne Düşünce Derneği tarafından düzenlenen “Girne Sohbetleri”nin konuğu Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek olacak.
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Girne Düşünce Derneği tarafından düzenlenen “Girne Sohbetleri”nin konuğu Avrupa Parlamentosu Milletvekili Niyazi Kızılyürek olacak.
Dernek açıklamasına göre, 25 Ekim Cuma akşamı gerçekleştirilecek olan buluşma saat 19:00’da Dome Hotel’de yer alacak.
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Etiketler : Girne Düşünce Derneği, Niyazi Kızılyürek
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