Kızılyürek: En mümkün çözüm federal devlet

Simerini gazetesi, Avrupa Parlamentosu seçimi için AKEL’den aday olan Niyazi Kızılyürek ve bağımsız yarışacağını belirttiği Şener Levent’le adaylıklarına ilişkin çeşitli sorular yönelttiği röportaj yayımladı.

Kıbrıslı Türk adayların, gazetenin “Kıbrıs sorununa mümkün olan çözüm hangisidir ve Avrupa milletvekillerinin eylemleri aracılığıyla buna nasıl yardımcı olunabilir” sorusuna verdikleri cevaplar özetle şöyle:

Kızılyürek: “En mümkün çözüm federal devlettir. Uluslararası toplum da Kıbrıs’taki iki tarafın büyük bölümü de buna katılıyor. Avrupa Parlamentosu üyelerinin, Avrupa kurumlarını çözüm yönüne hareket ettirme olanağı var. Avrupa’nın siyasi birleşme çabaları ile Kıbrıs’ın siyasi birleşme meselesi arasında benzerlikler var. istenilen, kültürel farklılıklara saygıyla çağdaş siyasi birleşmedir. Avrupa milletvekillerinin görevi Avrupa değerlerinden ilham alarak bu meseleyi sürekli ifade etmektir.”

Levent: “Kıbrıs sorununa çözüm vardır, çözüm de Kıbrıs Cumhuriyeti’dir. Başka çözüm arayanlar haksızdır. Federasyondan söz edenlere şunları hatırlatmak isterim: Kıbrıs Cumhuriyeti de iki toplumlu federasyondu. Ancak bugün istenilen federasyondan bir farkla. Şimdi istenilen federasyon iki bölgelidir. Garantörlerden ve yabancı askerlerden kurtulursak ve Kıbrıs Cumhuriyeti dağılmadan bir federasyon kurulursa, öyle olsun. Ancak dediğim gibi en mümkün çözüm Kıbrıs Cumhuriyeti’dir. Bu nasıl olur? Her şeyden önce Kuzey’deki hayalet-devlet dağıtılacak, Kıbrıslı Türkler meclisteki kendilerine ait 24, Rumlar da 80 sandalyeyi dolduracak. Bir de Cumhurbaşkanı seçilecek. Sonra meclis oturup karar verecek. İki bölgeli federasyona mı gideceğiz yoksa Kıbrıs Cumhuriyeti’ne devam mı edeceğiz. Böylece ana sorun iki lider arasında değil, ortak Meclis’te çözülmüş olacak. Bulunacak hiçbir çözüm formülünde garantörler olmamalı. Dışarıdan getirilen nüfusa vatandaşlık verilmemeli. En tehlikeli formül iki devlettir. En kısa şekilde özetleyecek olursak, bu, Kıbrıs’ın Kuzey parçasını Türkiye’ye bırakmak demektir.”

