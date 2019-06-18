Kızılyürek ekibini kurdu

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek; seçim sürecinde söz verdiği gibi Kıbrıslı Türk asistan ve danışmanını ekibine kattı.

Avrupa Birliği uzmanı Derya Beyatlı, Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek’in Kıbrıslı Türklere yönelik danışmanı olarak göreve başladı.

Beyatlı, adanın kuzeyinde Niyazi Kızılyürek adına sivil toplum örgütleriyle iletişimi de üstlenecek, ayrıca Kıbrıslı Türklerin Avrupa Birliği’ne yakınlaşması ve iki toplumun işbirliğinin geliştirilmesinde rol alacak.

Seçim kampanyası döneminde Niyazi Kızılyürek’in asistanlığını yapan Hakan Çoban da Brüksel’de göreve başladı.

Hakan Çoban, diğer iki Kıbrıslı Rum asistan, Dennis Kyriacou ve Isidoros Sakkas ile birlikte görev yapacak.