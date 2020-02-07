Kızılyürek: Bütün Avrupa, Bölünmüş Kıbrıs

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek, Belçika’nın Brugge şehrinde yer alan Avrupa Entegrasyonu çalışmalarının en prestijli kurumu Avrupa Koleji’nde (College of Europe) Master öğrencisi Tulâ Şemi tarafından düzenlenen Kıbrıs Gecesi’ne katılarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasını ‘Bütün Avrupa, Bölünmüş Kıbrıs’ başlığı altında yapan Kızılyürek, Nazi toplama kampı Auschwitz'in kurtarılmasının 75'inci yıldönümü olduğunu hatırlattı. Hannah Arendth’ın ‘Düşünceden uzaklık, insanlıktan da uzaklıktır’ sözünden alıntı yaparak konuşmasına başlayan Kızılyürek ekledi, ‘şeytana dönüşenler, düşünmeyen normal insanlardır’.

Konuşmasının devamında Kıbrıs’ın nasıl bölündüğünü ve yakın tarihteki gelişmeleri anlatan Kızılyürek, önümüzdeki dönemde Kıbrıs’ı nelerin beklediğine de değindi. Avrupa Birliği’nin Kıbrıs konusunda mesafeli davranmasını eleştiren Kızılyürek, Avrupa Birliği’nin bölünmüş üyesi Kıbrıs ile çok daha yakından ilgilenmesi, Kıbrıs sorununu sadece Birleşmiş Milletler’e bırakmaması gerektiğinin altını çizdi.

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelen öğrencilerin yoğun ilgisi ve birçok sorusu ile karşılaşan Kızılyürek, etkinlik sonrası düzenlenen resepsiyona da katıldı.