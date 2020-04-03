Kızılyürek: AB’den acil yardım talep ettik

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek Avrupa Komisyonu’na yazılı bir soru önergesi vererek Kıbrıs’ın, özellikle de Kıbrıslı Türklerin Korona Virüsü ile mücadele etmekte büyük zorluklar yaşadığını belirtti ve acil yardım talep etti.

Avrupa Komisyonu’nun Kıbrıslı Türklerin acil sağlık ihtiyaçlarını karşılamak üzere süratle 5 milyon Euro’luk bir kaynak ayırmasını memnuniyet ile karşıladığını belirten Kızılyürek bunun yeterli olmadığının Kıbrıs Türk toplumunun çok acil başka ihtiyaçları da olduğunun altını çizdi.

Niyazi Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’na 2 Nisan tarihinde yönelttiği ivedi soru önergesinde Kıbrıs Türk ekonomisinin çoğunlukla Turizm ve Yüksek Öğrenime dayalı bir hizmetler ekonomisi olduğunu belirtti. Soru önergesinde COVİD-19 Pandemisi nedeni ile adaya uçuşların durduğunu ve öğrencilerin kendilerinin de ekonomik sıkıntılar yaşamaya başladığını vurgulayan Kızılyürek, kapalı bulunan küçük işletmelerin iflas noktasında olduğunu, bundan etkilenecek 30,000 civarında kişi için çok ciddi mali sıkıntıların da hemen kapının ardında olduğunu kaydetti.

Büyük ölçüde Türkiye’ye bağımlı ve Türkiye kontrolünde olan Kıbrıs’ın kuzey kesiminin bu mali krizi yönetecek mali araçlardan yoksun olduğunu hatırlatan Kızılyürek, Avrupa Komisyonu’ndan Avrupa Birliği üyesi olan Kıbrıs ve AB yurttaşı olan Kıbrıslı Türkler için Korona Virüsü ile mücadele yönünde acil yardım talep etti.

Avrupa Parlamentosu Üyesi Niyazi Kızılyürek bu krizi iki toplumun ancak Avrupa Birliği’nin desteği ile birlikte aşabileceğini yeniden hatırlattı ve böyle zamanlarda iş birliğinin daha da önem kazandığını belirtti.