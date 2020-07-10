Kızılyürek: “AB kültüre gerekli önemi vermiyor”

Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, Parlamento’nun 10 Temmuz tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada kültürel konularda Avrupa Birliği’ne eleştirilerde bulundu.

‘Avrupa'nın Kültürel Gelişimi’ başlığı altında gerçekleştirilen oturumda söz alan Kızılyürek, Avrupa Birliği’nin genel olarak kültürel çalışmalara gereği kadar önem vermediğine, Covid-19 salgını esnasında ise kültür alanında çalışanları bütünüyle ihmal ettiğine dikkat çekti.

Kıbrıs dahil, bütün üye devletlerde sanatçıların çok zor durumda kaldığına vurgu yapan Kızılyürek, “ortak bir ‘biz’ duygusu geliştirmek için sadece ortak piyasa yeterli değildir” diyerek, Avrupa Birliği’nin 2021-2027 bütçesinde kültür sektörlerine önemli miktarda kaynak aktarmasını talep etti.

Avrupa Birliğinde yurttaşları bir araya getiren ve bir arada tutmasına yardımcı olan faktörlerin başında kültürel değiş tokuşun ve sanatsal etkinliklerin geldiğini belirten Kızılyürek, Avrupa Birliğini kültür sektörüne daha çok önem vermeye davet etti.