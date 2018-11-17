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Kızılay haftası için oynayacaklar

Kızılay haftası için oynayacaklar

Lefkoşa Türk Belediyesi, LTB Spor Kulübü ve KKTC Kızılay Derneği işbirliğinde yarın Kızılay Haftası Satranç Turnuvası düzenleniyor

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Lefkoşa Türk Belediyesi, LTB Spor Kulübü ve KKTC Kızılay Derneği işbirliğinde yarın Kızılay Haftası Satranç Turnuvası düzenleniyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde yer alacak olan (5. kat kafeterya) turnuva 3 kategoride düzenlenecektir.

 

Kategoriler şu şekilde:

YILDIZLAR(2004-2005-2006-2007 doğumlular)

KÜÇÜKLER (2008-2009-2010 doğumlular)

MİNİKLER ( 2011 - 2012 ve sonra doğanlar) olmak üzere

 

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