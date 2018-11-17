Kızılay haftası için oynayacaklar

Lefkoşa Türk Belediyesi, LTB Spor Kulübü ve KKTC Kızılay Derneği işbirliğinde yarın Kızılay Haftası Satranç Turnuvası düzenleniyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde yer alacak olan (5. kat kafeterya) turnuva 3 kategoride düzenlenecektir.

Kategoriler şu şekilde:

YILDIZLAR(2004-2005-2006-2007 doğumlular)

KÜÇÜKLER (2008-2009-2010 doğumlular)

MİNİKLER ( 2011 - 2012 ve sonra doğanlar) olmak üzere