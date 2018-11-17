Kızılay haftası için oynayacaklar
Lefkoşa Türk Belediyesi, LTB Spor Kulübü ve KKTC Kızılay Derneği işbirliğinde yarın Kızılay Haftası Satranç Turnuvası düzenleniyor
A+A-
Lefkoşa Türk Belediyesi, LTB Spor Kulübü ve KKTC Kızılay Derneği işbirliğinde yarın Kızılay Haftası Satranç Turnuvası düzenleniyor.
Lefkoşa Türk Belediyesi'nde yer alacak olan (5. kat kafeterya) turnuva 3 kategoride düzenlenecektir.
Kategoriler şu şekilde:
YILDIZLAR(2004-2005-2006-2007 doğumlular)
KÜÇÜKLER (2008-2009-2010 doğumlular)
MİNİKLER ( 2011 - 2012 ve sonra doğanlar) olmak üzere
Bu haber toplam 86 defa okunmuştur
Etiketler : satranç
Önceki ve Sonraki Haberler