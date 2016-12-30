Kızarmış maç Yalova’nın: 0-4

STAT: Sadık Cemil

HAKEMLER: Fehim Dayı***, Hakan Gök**, İsfendiyar Açıksöz**

DEĞİRMENLİK: Kemal Ağrı*, Gençali Kumaş*, Hasan Mercan* (Dk.70 Kojo*), Burçin Kerimoğulları*, Herve Amani*, Hüseyin Yıldırım*, Haşim Girgin*, Ümitcan Babahan*, Yusuf Palaz* (Dk.46 Kayhan*) , Sercan Çoban* (Dk.63 Emir*), Endurance Peter*

YALOVA: İrfan Özbay**, Mithat Küçükakaçalı** (Dk.81 Mustafa Kılıç), Muammer Tip**, Sabri Selden*** (Dk.83 Mehmet Kum), Ali Özbahar**, Çağlar Toklu*, Cemal Yaşınses***, Buğra Barın**, Yusuf Özbahar**, Chinedli Dike***

GOLLER: Dk.8 Çağlar Toklu, Dk.30, 59, 76 Dike (Yalova)

SARI KARTLAR: Dk. 88 Burçin Kerimoğulları (Değirmenlik) Dk.62 Mahmut İneci (Yalova)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 65 Peter, Amani (Değirmenlik) Dk.65 Çağlar Toklu (Yalova)

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 15’inci haftasında Değirmelik’in konuğu Yalova, maçtan güzel bir galibiyet çıkararak devre arasına moralli girdi. Maçın henüz başında Çağlar’la öne geçen sarı lacivertliler, sonrasında Dike’nin attığı 3 golle sonuca gitti. Maçın 65’inci dakikasında saha içinde yaşanan olaylar sonrasında 2 Değirmenlik, 1 de Yalova oyuncusu olmak üzere sahadan 3 oyuncu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Devre arası öncesinde farklı bir galibiyet çıkaran Bostancı ekibi maç eksikliğiyle 14 puana ulaşırken, maç eksiği bulunmayan 15 maç sonrasında 11 puanı bulunuyor.

Önemli Anlar:

8.dakika, Sağ kanattan yapılan ortaya Dike ceza sahası içinde kontrol etti vuruşunda top savunmadan dönerek Çağlar’ın önünde kaldı. Çağlar’ın vuruşunda top ağlara gitti. (0-1)

10. dakika, Değirmenlik takımının kaleyi tam karşıdan gören yerde yaklaşık 20 metreden kazanılan serbest vuruşu Amani kullandı. Yabancı oyuncunun vuruşunda top yan direkten oyun alanına geri döndü sonrasında savunma uzaklaştırdı.

30. dakika, Değirmenlik ceza sahası içinde Cemal Yaşınses Gençali tarafından düşürüldü, hakem Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Dike, topu ağlara yolladı. (0-2)

52. dakika, Değirmenlik lehine ceza sahası yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşta Gençali’nin vuruşu top yan ağlarda kaldı.

58. dakika, Çağlar Toklu’nun sol çaprazdan yaptığı ortaya ceza sahası içinde Cemal Yaşınses’in vuruşu sonrası top üstten dışarıya gitti.

59. dakika, Yalova defansının savunma arkasına attığı topa Dike hareketlendi. Yabancı oyuncu kaleci Kemal’i de geçerek boş kalaye topu yolladı. (0-3)

65. dakika, Amani’nin rakip yaptığı hareket sonucunda hakem Fehim Dayı tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Pozisyon sonrasında Çağlar ve Peter’in de yumruklaşması sonucunda söz konusu iki oyuncuya daha kırmızı kart gösterildi.

76. dakika, Sabri’nin orta sahadan savunma arkasına attığı uzun topa ceza sahası içinde Dike dokunarak topu bir kez daha ağlara yolladı. (0-4)