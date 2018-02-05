Kızaran maçta kazanan yok: 1-1

K-Pet Süper Lig’in 17’nci haftasında batı bölgesi temsilcilerinden Baf Ülkü Yurdu ile Yalova Üner Berkalp Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmanın ilk devresini ev sahibi Baf Ülkü Yurdu 20’nci dakikada golcüsü Felix’in penaltıdan kaydettiği golle önde kapatırken, konuk Yalova bu gole 68’inci dakikada karşılık verdi. Bu dakikada ceza alanı içerinse yapılan ortada Azat’ın ters vuruş yaptı ve karşılaşma 1-1 eşitlik ile sona erdi. Karşılaşmanın bu son uçla tamamlanmasıyla birlikte Baf Ülkü Yurdu puanını 22’ye, Yalova’da 19’a yükseltti.

İki kırmızı kart çıktı

Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmayı her iki takımda 10 kişi tamamladı. Baf Ülkü Yurdu’nda Tahsin, Yalova’da ise Emeka kırmızı kart gören isimler oldu.

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Ali Özer, Sertan Alkın, Şakir Azizoğlu

BAF ÜY

Erdoğan Nay

Joseph

Ahmet Hatay

Felix

Lawal Muhry

Fikri Arslan

(Dk.50 Arif)

Hüseyin Hürben

Azat Tip

İltaç Keçeli

(Dk.74 Berk)

Mete Sağır

(Dk.90+3 Hürcan)

Tahsin Denizsever

TD: Kemal Yürekli

YALOVA

İrfan Özbay

Mithat Küçükakaçalı

(Dk.90+5 Ali)

Tayfun Doğan

Reşat Nazlı

Mahmut İneci

Uche Samuel

(Dk.61 Hasip)

Ediz Sökmez

Cemal Yaşınses

(Dk.75 Selçuk)

Uche Sunday

Emeka

Buğra Barın

TD: Cenk Berkalp

GOL: Dk.20 Felix(P) (BÜY), Dk.68 Azat (KK)(Yalova)

KIRMIZI KART: Dk.82 Tahsin(BÜY), Dk.19 Emeka(Yalova)