Kızaran maçta kazanan yok: 1-1
K-Pet Süper Lig’in 17’nci haftasında batı bölgesi temsilcilerinden Baf Ülkü Yurdu ile Yalova Üner Berkalp Stadı’nda karşılaştı.
K-Pet Süper Lig’in 17’nci haftasında batı bölgesi temsilcilerinden Baf Ülkü Yurdu ile Yalova Üner Berkalp Stadı’nda karşılaştı. Karşılaşmanın ilk devresini ev sahibi Baf Ülkü Yurdu 20’nci dakikada golcüsü Felix’in penaltıdan kaydettiği golle önde kapatırken, konuk Yalova bu gole 68’inci dakikada karşılık verdi. Bu dakikada ceza alanı içerinse yapılan ortada Azat’ın ters vuruş yaptı ve karşılaşma 1-1 eşitlik ile sona erdi. Karşılaşmanın bu son uçla tamamlanmasıyla birlikte Baf Ülkü Yurdu puanını 22’ye, Yalova’da 19’a yükseltti.
İki kırmızı kart çıktı
Üner Berkalp Stadı’nda oynanan karşılaşmayı her iki takımda 10 kişi tamamladı. Baf Ülkü Yurdu’nda Tahsin, Yalova’da ise Emeka kırmızı kart gören isimler oldu.
STAT: Üner Berkalp Stadı
HAKEMLER: Ali Özer, Sertan Alkın, Şakir Azizoğlu
BAF ÜY
Erdoğan Nay
Joseph
Ahmet Hatay
Felix
Lawal Muhry
Fikri Arslan
(Dk.50 Arif)
Hüseyin Hürben
Azat Tip
İltaç Keçeli
(Dk.74 Berk)
Mete Sağır
(Dk.90+3 Hürcan)
Tahsin Denizsever
TD: Kemal Yürekli
YALOVA
İrfan Özbay
Mithat Küçükakaçalı
(Dk.90+5 Ali)
Tayfun Doğan
Reşat Nazlı
Mahmut İneci
Uche Samuel
(Dk.61 Hasip)
Ediz Sökmez
Cemal Yaşınses
(Dk.75 Selçuk)
Uche Sunday
Emeka
Buğra Barın
TD: Cenk Berkalp
GOL: Dk.20 Felix(P) (BÜY), Dk.68 Azat (KK)(Yalova)
KIRMIZI KART: Dk.82 Tahsin(BÜY), Dk.19 Emeka(Yalova)
Fotoğraf: Hüseyin ÖZBARIŞCI