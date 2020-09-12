Kız çocuğuna tecavüz iddiası

Lefkoşa Hamitköy’de meydana gelen 16 yaşından küçük kız çocuğunu alı koyma ve cinsel tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan M. Ç. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede Kadına Karşı suçlarla Mücadele Birimi’nde görevli Polis Çavuşu Tolga Ateşli olayla ilgili bulguları aktardı.

Ateşli, zanlı M. Ç.’nin Güzelyurt’ta daha önceden tanıdığı 16 yaşından küçük kız çocuğunu 7 Eylül tarihinde aracına alarak Lefkoşa’ya getirdiğini ve ormanlık bir alan içerisinde söz konusu kıza cinsel tecavüzde bulunduğunu aktardı.

Polis Çavuşu Ateşli, olayın polisin bilgisine kızın kayıp olduğu bildirilmesi üzerine geldiğini ve daha sonra yapılan araştırmada söz konusu kız çocuğunu zanlının alı koyduğunun tespit edildiğini ifade etti. Kızın verdiği ifade ile zanlının verdiği ifadede cinsel ilişkiye girdiklerinin belirtilmesi üzerine kızın doktor kontrolünden geçirildiğini aktaran polis, söz konusu ilişkinin gerçekleştiği tespitinin yapıldığını mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz tamamlanmadığını müştekinin bir daha doktor kontrolünden geçirileceğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.