Kız arkadaşının burnunu kırdı

Lefkoşa’da birlikte yaşadığı kız arkadaşını darp edip, burnunu kıran zanlı O.T., tutuklandı.

Meseleyle ilgili olarak mahkemede olguları aktaran polis memuru Cennet Koruk, zanlı O.T.’nin13 Mayıs tarihinde saat 13.00’de Surlariçi’ndeki ikametgahında cep telefonuna gelen çağrıya cevap verdiği gerekçesiyle birlikte yaşadığı kız arkadaşının yüzüne vurup, burnunun kırılmasına neden olduğunu anlattı. Koruk, zanlının çalışma izinli olduğunu beyan edip, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada bir gün ispat-ı vücutta bulunması, 3 bin TL nakdi teminat yatırması ve KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.