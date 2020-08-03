Kız arkadaşını yumrukladı

Lefkoşa’da kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşının evine balkondan girip darp eden zanlı O.A., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz, olguları aktardı.

Polis, zanlının ‘Mülke Tecavüz’ ve ‘Darp’ suçları ile methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 3 Ağustos 2020 tarihinde saat 24.00 raddelerinde kendisinden ayrılmasını istemediği gerekçesiyle kız arkadaşı P.T’nin ikametgâhına balkon kısmından tırmanarak izinsiz olarak içeriye girip mülküne tecavüz ettikten sonra ikametgâhın yatak odası içerisinde adı edilenin yüzüne iki eli ile tokat vurup darp ettiğini belirtti.

Polis, zanlının aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan tahkikatın yeni başladığını ve zanlının Nijerya vatandaşı olup konu ülkedeki statüsünün araştırılacağını ayrıca apartman sakinleri ve çevre sakinlerinden temin edilecek ifadeler mevcut olup zanlının tahkikata müdahale etme ihtimali kuvvetle muhtemel olduğunu anlattı.

Polis, zanlının eve anahtarla girdiğini ve kendilerine anahtar verdiğini belirterek, anahtarın konu dairenin kapısını açıp, açmadığının da araştırılacağını söyledi. Polis, tahkikatı salimen yürütmek için zanlının 3 gün süre ile Poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.