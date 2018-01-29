Kız arkadaşını darp etti, tutuklandı

Kız arkadaşının başparmağını kıran R.K. (E-35) tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre dün sabaha karşı 04.00 sıralarında Lefkoşa’da meydana gelen olayda, R.K. birlikte yaşadığı kız arkadaşını ciddi şekilde darp ettikten sonra sağ elini katlayarak sağ el baş parmağının kırılmasına neden oldu. R.K’nin tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

YASAL LİMİTİN ÜSTÜNDE PARAYLA ÜLKEDEN ÇIKIŞ YAPMAYA ÇALIŞTI…

N.M. (K-48) dün 14.00 sıralarında, Ercan Havalimanı’ndan çıkış yaptığı sırada tasarrufunda, yetkililere beyan etmediği 560 Kuveyt Dinarı, 9 bin 700 Sterlin, 2 bin 650 Euro, 10 bin TL ve 6 bin 600 Amerikan Doları nakit para bulunduğu tespit edildi.

Bahse konu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.